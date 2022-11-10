https://ria.ru/20221110/vstrecha-1830518880.html

Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу

Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу - РИА Новости, 10.11.2022

Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу

Президент России Владимир Путин регулярно встречается с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:59

2022-11-10T14:59

2022-11-10T15:04

владимир путин

сергей шойгу

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно встречается с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности такой встречи в ближайшее время.Последняя публичная встреча Путина и главы Минобороны прошла 28 октября. Шойгу тогда доложил главе государства, что задание по частичной мобилизации выполнено.

https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830366062.html

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2022

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владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, политика