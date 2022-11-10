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Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу - РИА Новости, 10.11.2022
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Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу
Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу - РИА Новости, 10.11.2022
Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу
Президент России Владимир Путин регулярно встречается с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:59
2022-11-10T15:04
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно встречается с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности такой встречи в ближайшее время.Последняя публичная встреча Путина и главы Минобороны прошла 28 октября. Шойгу тогда доложил главе государства, что задание по частичной мобилизации выполнено.
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владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, политика
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Политика
14:59 10.11.2022 (обновлено: 15:04 10.11.2022)
 
Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу

Песков заявил, что Путин и Шойгу регулярно встречаются

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно встречается с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности такой встречи в ближайшее время.
"Они это делают регулярно", - сказал Песков.
Последняя публичная встреча Путина и главы Минобороны прошла 28 октября. Шойгу тогда доложил главе государства, что задание по частичной мобилизации выполнено.
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Владимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияПолитика
 
 
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