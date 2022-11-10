https://ria.ru/20221110/vertolety-1830466079.html

Российские военные вертолеты вызвали интерес на авиасалоне Airshow China

Российские военные вертолеты вызвали интерес на авиасалоне Airshow China - РИА Новости, 10.11.2022

Российские военные вертолеты вызвали интерес на авиасалоне Airshow China

Российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28НЭ и Ми-171Ш вызвали повышенный интерес на проходящем в Китае международном авиасалоне Airshow China, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:49

2022-11-10T12:49

2022-11-10T12:57

россия-китай: главное

ка-52 "аллигатор"

ми-28нэ

ми-171ш

рособоронэкспорт

ростех

россия

китай

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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28НЭ и Ми-171Ш вызвали повышенный интерес на проходящем в Китае международном авиасалоне Airshow China, сообщает пресс-служба посольства России в Пекине.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. В этом году выставка проходит с 8 по 13 ноября."Большой интерес на выставке был прикован к российским военным вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, а также Ми-171Ш, которые показали отличные боевые качества в реальных условиях", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.Сообщается, что на своем стенде "Рособоронэкспорт" показал полный спектр образцов российской военной авиации от предприятий "Ростеха", в том числе истребитель пятого поколения Су-57Э, истребители Су-35, МиГ-35 и истребитель-бомбардировщик Су-34Э.

https://ria.ru/20221108/vystavka-1829910488.html

россия

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ка-52 "аллигатор", ми-28нэ, ми-171ш, рособоронэкспорт, ростех, россия, китай, технологии