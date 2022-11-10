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Российские военные вертолеты вызвали интерес на авиасалоне Airshow China - РИА Новости, 10.11.2022
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Российские военные вертолеты вызвали интерес на авиасалоне Airshow China
Российские военные вертолеты вызвали интерес на авиасалоне Airshow China - РИА Новости, 10.11.2022
Российские военные вертолеты вызвали интерес на авиасалоне Airshow China
Российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28НЭ и Ми-171Ш вызвали повышенный интерес на проходящем в Китае международном авиасалоне Airshow China, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:49
2022-11-10T12:57
россия-китай: главное
ка-52 "аллигатор"
ми-28нэ
ми-171ш
рособоронэкспорт
ростех
россия
китай
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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28НЭ и Ми-171Ш вызвали повышенный интерес на проходящем в Китае международном авиасалоне Airshow China, сообщает пресс-служба посольства России в Пекине.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. В этом году выставка проходит с 8 по 13 ноября."Большой интерес на выставке был прикован к российским военным вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, а также Ми-171Ш, которые показали отличные боевые качества в реальных условиях", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.Сообщается, что на своем стенде "Рособоронэкспорт" показал полный спектр образцов российской военной авиации от предприятий "Ростеха", в том числе истребитель пятого поколения Су-57Э, истребители Су-35, МиГ-35 и истребитель-бомбардировщик Су-34Э.
https://ria.ru/20221108/vystavka-1829910488.html
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ка-52 "аллигатор", ми-28нэ, ми-171ш, рособоронэкспорт, ростех, россия, китай, технологии
Россия-Китай: Главное, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28НЭ, Ми-171Ш, Рособоронэкспорт, Ростех, Россия, Китай, Технологии
12:49 10.11.2022 (обновлено: 12:57 10.11.2022)
 

Российские военные вертолеты вызвали интерес на авиасалоне Airshow China

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России на аэродроме
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на аэродроме - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28НЭ и Ми-171Ш вызвали повышенный интерес на проходящем в Китае международном авиасалоне Airshow China, сообщает пресс-служба посольства России в Пекине.
Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. В этом году выставка проходит с 8 по 13 ноября.
"Большой интерес на выставке был прикован к российским военным вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, а также Ми-171Ш, которые показали отличные боевые качества в реальных условиях", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Сообщается, что на своем стенде "Рособоронэкспорт" показал полный спектр образцов российской военной авиации от предприятий "Ростеха", в том числе истребитель пятого поколения Су-57Э, истребители Су-35, МиГ-35 и истребитель-бомбардировщик Су-34Э.
Пилотажная группа выступает на Airshow China 2022 в Чжухае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 12:19Россия-Китай: Главное
Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР
 
Россия-Китай: ГлавноеКа-52 "Аллигатор"Ми-28НЭМи-171ШРособоронэкспортРостехРоссияКитайТехнологии
 
 
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