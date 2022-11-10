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Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма при штабе РВСН - РИА Новости, 10.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221110/vasilev-1830378016.html
Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма при штабе РВСН
Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма при штабе РВСН - РИА Новости, 10.11.2022
Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма при штабе РВСН
Протоиерей Михаил Васильев похоронен за алтарем на территории храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области, где он... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T00:01
2022-11-10T00:01
религия
михаил васильев
россия
московская патриархия
московский патриархат
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Протоиерей Михаил Васильев похоронен за алтарем на территории храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области, где он служил настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.Советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду провел в храме Христа Спасителя отпевание погибшего протоиерея. Он также посмертно удостоил погибшего ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени. Президент России Владимир Путин накануне присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".Заупокойную литургию в 8:00, после которой состоялось отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила стоял в середине храма Христа Спасителя, рядом с ним были цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма был установлен портрет священника, флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стояли у гроба в карауле.После отпевания гроб с телом отца Михаила был привезен в храм великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе, за алтарем которого он был похоронен.
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михаил васильев, россия, московская патриархия, московский патриархат
Религия, Михаил Васильев, Россия, Московская Патриархия, Московский Патриархат
00:01 10.11.2022
 
Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма при штабе РВСН

Протоиерея Михаила Васильева похоронили за алтарем патриаршего подворья при штабе РВСН

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПротоиерей Михаил Васильев
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Протоиерей Михаил Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Протоиерей Михаил Васильев похоронен за алтарем на территории храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области, где он служил настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
"Отец Михаил похоронен за алтарем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе", – сказали в отделе РИА Новости.
Советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду провел в храме Христа Спасителя отпевание погибшего протоиерея. Он также посмертно удостоил погибшего ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени. Президент России Владимир Путин накануне присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
Заупокойную литургию в 8:00, после которой состоялось отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила стоял в середине храма Христа Спасителя, рядом с ним были цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма был установлен портрет священника, флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стояли у гроба в карауле.
После отпевания гроб с телом отца Михаила был привезен в храм великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе, за алтарем которого он был похоронен.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:13Религия
Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно
 
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