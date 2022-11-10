https://ria.ru/20221110/vasilev-1830378016.html

Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма при штабе РВСН

Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма при штабе РВСН - РИА Новости, 10.11.2022

Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма при штабе РВСН

Протоиерей Михаил Васильев похоронен за алтарем на территории храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области, где он... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:01

2022-11-10T00:01

2022-11-10T00:01

религия

михаил васильев

россия

московская патриархия

московский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829503350_0:43:2971:1714_1920x0_80_0_0_f5ee3e020fd5bbd6d8f7e3983dc1eb30.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Протоиерей Михаил Васильев похоронен за алтарем на территории храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области, где он служил настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.Советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду провел в храме Христа Спасителя отпевание погибшего протоиерея. Он также посмертно удостоил погибшего ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени. Президент России Владимир Путин накануне присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".Заупокойную литургию в 8:00, после которой состоялось отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила стоял в середине храма Христа Спасителя, рядом с ним были цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма был установлен портрет священника, флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стояли у гроба в карауле.После отпевания гроб с телом отца Михаила был привезен в храм великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе, за алтарем которого он был похоронен.

https://ria.ru/20221109/nagrada-1830183203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил васильев, россия, московская патриархия, московский патриархат