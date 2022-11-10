https://ria.ru/20221110/urozhay-1830497738.html
Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы
Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы - РИА Новости, 10.11.2022
Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы
Минсельхоз России несмотря на сложные погодные условия в ряде районов станы рассчитывает на увеличение итогового урожая сахарной свеклы в этом году, сообщил... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:11
2022-11-10T14:11
2022-11-10T14:11
экономика
андрей разин
дмитрий патрушев
владимир путин
россия
новосибирск
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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НОВОСИБИСК, 10 ноя – РИА Новости. Минсельхоз России несмотря на сложные погодные условия в ряде районов станы рассчитывает на увеличение итогового урожая сахарной свеклы в этом году, сообщил заявил замглавы министерства Андрей Разин журналистам в четверг в Новосибирске."У нас уборка сегодня в активной фазе, активно убираем сахарную свеклу. У нас неплохой потенциал с точки зрения объемов производства. Мы рассчитываем на большие объемы по сахарной свекле, чем в прошлом году", - сказал он.Замминистра при этом признал, что есть определенные, связанные с дождями, сложности с уборкой сахарной свеклы в Центральном и Приволжском федеральных округах, однако, по его словам, работа не останавливается."Поэтому рассчитываем все-таки на то, что весь потенциал, который у нас есть в полях, будет реализован и объем производства сахарной свеклы будет больше, чем в прошлом году", - заключил он.В конце сентября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященного ходу сезонных полевых работ, говорил, что урожайность целого ряда культур в РФ выше прошлогодней - не только зерна, но также и сахарной свеклы, сои, плодов и ягод. В частности, по его словам, урожай сахарной свеклы составит свыше 43 миллионов тонн.
https://ria.ru/20221102/kontrol-1828684154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей разин, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, новосибирск, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Андрей Разин, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Россия, Новосибирск, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы
Минсельхоз России рассчитывает на рост урожая сахарной свеклы в этом году
НОВОСИБИСК, 10 ноя – РИА Новости. Минсельхоз России несмотря на сложные погодные условия в ряде районов станы рассчитывает на увеличение итогового урожая сахарной свеклы в этом году, сообщил заявил замглавы министерства Андрей Разин журналистам в четверг в Новосибирске.
"У нас уборка сегодня в активной фазе, активно убираем сахарную свеклу. У нас неплохой потенциал с точки зрения объемов производства. Мы рассчитываем на большие объемы по сахарной свекле, чем в прошлом году", - сказал он.
Замминистра при этом признал, что есть определенные, связанные с дождями, сложности с уборкой сахарной свеклы в Центральном и Приволжском федеральных округах, однако, по его словам, работа не останавливается.
"Поэтому рассчитываем все-таки на то, что весь потенциал, который у нас есть в полях, будет реализован и объем производства сахарной свеклы будет больше, чем в прошлом году", - заключил он.
В конце сентября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев
на совещании у президента РФ Владимира Путина
, посвященного ходу сезонных полевых работ, говорил, что урожайность целого ряда культур в РФ выше прошлогодней - не только зерна, но также и сахарной свеклы, сои, плодов и ягод. В частности, по его словам, урожай сахарной свеклы составит свыше 43 миллионов тонн.