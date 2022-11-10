https://ria.ru/20221110/urozhay-1830497738.html

Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы

Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы - РИА Новости, 10.11.2022

Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы

Минсельхоз России несмотря на сложные погодные условия в ряде районов станы рассчитывает на увеличение итогового урожая сахарной свеклы в этом году, сообщил... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:11

2022-11-10T14:11

2022-11-10T14:11

экономика

андрей разин

дмитрий патрушев

владимир путин

россия

новосибирск

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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НОВОСИБИСК, 10 ноя – РИА Новости. Минсельхоз России несмотря на сложные погодные условия в ряде районов станы рассчитывает на увеличение итогового урожая сахарной свеклы в этом году, сообщил заявил замглавы министерства Андрей Разин журналистам в четверг в Новосибирске."У нас уборка сегодня в активной фазе, активно убираем сахарную свеклу. У нас неплохой потенциал с точки зрения объемов производства. Мы рассчитываем на большие объемы по сахарной свекле, чем в прошлом году", - сказал он.Замминистра при этом признал, что есть определенные, связанные с дождями, сложности с уборкой сахарной свеклы в Центральном и Приволжском федеральных округах, однако, по его словам, работа не останавливается."Поэтому рассчитываем все-таки на то, что весь потенциал, который у нас есть в полях, будет реализован и объем производства сахарной свеклы будет больше, чем в прошлом году", - заключил он.В конце сентября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященного ходу сезонных полевых работ, говорил, что урожайность целого ряда культур в РФ выше прошлогодней - не только зерна, но также и сахарной свеклы, сои, плодов и ягод. В частности, по его словам, урожай сахарной свеклы составит свыше 43 миллионов тонн.

https://ria.ru/20221102/kontrol-1828684154.html

https://ria.ru/20221101/pozdravlenie-1828513060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, андрей разин, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, новосибирск, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)