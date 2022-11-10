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Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы - РИА Новости, 10.11.2022
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Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы
Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы - РИА Новости, 10.11.2022
Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы
Минсельхоз России несмотря на сложные погодные условия в ряде районов станы рассчитывает на увеличение итогового урожая сахарной свеклы в этом году, сообщил... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:11
2022-11-10T14:11
экономика
андрей разин
дмитрий патрушев
владимир путин
россия
новосибирск
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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НОВОСИБИСК, 10 ноя – РИА Новости. Минсельхоз России несмотря на сложные погодные условия в ряде районов станы рассчитывает на увеличение итогового урожая сахарной свеклы в этом году, сообщил заявил замглавы министерства Андрей Разин журналистам в четверг в Новосибирске."У нас уборка сегодня в активной фазе, активно убираем сахарную свеклу. У нас неплохой потенциал с точки зрения объемов производства. Мы рассчитываем на большие объемы по сахарной свекле, чем в прошлом году", - сказал он.Замминистра при этом признал, что есть определенные, связанные с дождями, сложности с уборкой сахарной свеклы в Центральном и Приволжском федеральных округах, однако, по его словам, работа не останавливается."Поэтому рассчитываем все-таки на то, что весь потенциал, который у нас есть в полях, будет реализован и объем производства сахарной свеклы будет больше, чем в прошлом году", - заключил он.В конце сентября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященного ходу сезонных полевых работ, говорил, что урожайность целого ряда культур в РФ выше прошлогодней - не только зерна, но также и сахарной свеклы, сои, плодов и ягод. В частности, по его словам, урожай сахарной свеклы составит свыше 43 миллионов тонн.
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экономика, андрей разин, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, новосибирск, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Андрей Разин, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Россия, Новосибирск, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:11 10.11.2022
 
Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы

Минсельхоз России рассчитывает на рост урожая сахарной свеклы в этом году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСвеклоуборочный бункерный комбайн
Свеклоуборочный бункерный комбайн - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свеклоуборочный бункерный комбайн. Архивное фото
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НОВОСИБИСК, 10 ноя – РИА Новости. Минсельхоз России несмотря на сложные погодные условия в ряде районов станы рассчитывает на увеличение итогового урожая сахарной свеклы в этом году, сообщил заявил замглавы министерства Андрей Разин журналистам в четверг в Новосибирске.
"У нас уборка сегодня в активной фазе, активно убираем сахарную свеклу. У нас неплохой потенциал с точки зрения объемов производства. Мы рассчитываем на большие объемы по сахарной свекле, чем в прошлом году", - сказал он.
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Замминистра при этом признал, что есть определенные, связанные с дождями, сложности с уборкой сахарной свеклы в Центральном и Приволжском федеральных округах, однако, по его словам, работа не останавливается.
"Поэтому рассчитываем все-таки на то, что весь потенциал, который у нас есть в полях, будет реализован и объем производства сахарной свеклы будет больше, чем в прошлом году", - заключил он.
В конце сентября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященного ходу сезонных полевых работ, говорил, что урожайность целого ряда культур в РФ выше прошлогодней - не только зерна, но также и сахарной свеклы, сои, плодов и ягод. В частности, по его словам, урожай сахарной свеклы составит свыше 43 миллионов тонн.
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