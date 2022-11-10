https://ria.ru/20221110/ulitsa-1830554373.html

Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе

Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе - РИА Новости, 10.11.2022

Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе

Русская община Крыма намерена обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:25

2022-11-10T16:25

2022-11-10T16:25

республика крым

симферополь

херсонская область

кирилл стремоусов

сергей цеков

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Русская община Крыма намерена обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщил РИА Новости председатель общины, сенатор Сергей Цеков.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе."Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова", - сказал Цеков.Он рассказал, что община постоянно выходит с инициативами через горсовет Симферополя об увековечивании имен выдающихся россиян в названиях улиц.Политик добавил, что был лично знаком со Стремоусовым. "Он ярко о себе заявил, человек был очень положительный, очень выдержанный. Его жизнь является примером", - указал законодатель.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html

республика крым

симферополь

херсонская область

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Екатерина Зайцева

республика крым, симферополь, херсонская область , кирилл стремоусов, сергей цеков, общество