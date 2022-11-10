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Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе - РИА Новости, 10.11.2022
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Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе
Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе - РИА Новости, 10.11.2022
Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе
Русская община Крыма намерена обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:25
2022-11-10T16:25
республика крым
симферополь
херсонская область
кирилл стремоусов
сергей цеков
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Русская община Крыма намерена обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщил РИА Новости председатель общины, сенатор Сергей Цеков.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе."Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова", - сказал Цеков.Он рассказал, что община постоянно выходит с инициативами через горсовет Симферополя об увековечивании имен выдающихся россиян в названиях улиц.Политик добавил, что был лично знаком со Стремоусовым. "Он ярко о себе заявил, человек был очень положительный, очень выдержанный. Его жизнь является примером", - указал законодатель.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html
республика крым
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республика крым, симферополь, херсонская область , кирилл стремоусов, сергей цеков, общество
Республика Крым, Симферополь, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Сергей Цеков, Общество
16:25 10.11.2022
 
Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе

В Крыму предложат назвать именем Кирилла Стремоусова улицу в Симферополе

© Фото : Кирилл Стремоусов / TelegramЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Кирилл Стремоусов / Telegram
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Русская община Крыма намерена обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщил РИА Новости председатель общины, сенатор Сергей Цеков.
Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе.
"Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова", - сказал Цеков.
Он рассказал, что община постоянно выходит с инициативами через горсовет Симферополя об увековечивании имен выдающихся россиян в названиях улиц.
Политик добавил, что был лично знаком со Стремоусовым. "Он ярко о себе заявил, человек был очень положительный, очень выдержанный. Его жизнь является примером", - указал законодатель.
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Республика КрымСимферопольХерсонская областьКирилл СтремоусовСергей ЦековОбщество
 
 
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