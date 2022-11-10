https://ria.ru/20221110/ulitsa-1830554373.html
Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе
Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе - РИА Новости, 10.11.2022
Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе
Русская община Крыма намерена обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:25
2022-11-10T16:25
2022-11-10T16:25
республика крым
симферополь
херсонская область
кирилл стремоусов
сергей цеков
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Русская община Крыма намерена обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщил РИА Новости председатель общины, сенатор Сергей Цеков.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе."Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова", - сказал Цеков.Он рассказал, что община постоянно выходит с инициативами через горсовет Симферополя об увековечивании имен выдающихся россиян в названиях улиц.Политик добавил, что был лично знаком со Стремоусовым. "Он ярко о себе заявил, человек был очень положительный, очень выдержанный. Его жизнь является примером", - указал законодатель.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, симферополь, херсонская область , кирилл стремоусов, сергей цеков, общество
Республика Крым, Симферополь, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Сергей Цеков, Общество
Именем Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе
В Крыму предложат назвать именем Кирилла Стремоусова улицу в Симферополе
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Русская община Крыма намерена обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщил РИА Новости председатель общины, сенатор Сергей Цеков.
Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе.
"Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова", - сказал Цеков.
Он рассказал, что община постоянно выходит с инициативами через горсовет Симферополя об увековечивании имен выдающихся россиян в названиях улиц.
Политик добавил, что был лично знаком со Стремоусовым. "Он ярко о себе заявил, человек был очень положительный, очень выдержанный. Его жизнь является примером", - указал законодатель.