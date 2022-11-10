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СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы работавшего на RT - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830514626.html
СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы работавшего на RT
СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы работавшего на RT - РИА Новости, 10.11.2022
СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы работавшего на RT
Служба безопасности Украины заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для телеканала RT, при... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:52
2022-11-10T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для телеканала RT, при этом никаких иных подтверждений этой информации, в том числе от телеканала, на данный момент нет."Служба безопасности разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях. Среди задержанных – иностранный блогер, который работал на запрещенный российский телеканал Russia today и навязывал кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза. Для этого использовал собственные Youtube - и Telegram-каналы", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Ведомство заявляет, что задержанный – гражданин одной из европейских стран. После начала спецоперации РФ приехал на Украину и готовил материалы для российского RT.По утверждению СБУ, была также задержана сожительница блогера, которая якобы помогала ему монтировать материалы. Еще два человека были задержаны СБУ в Днепропетровской области, одна из них жительница Покрова, другой - житель Новомосковска.
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в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:52 10.11.2022
 
СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы работавшего на RT

СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы снимавшего видео для RT

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для телеканала RT, при этом никаких иных подтверждений этой информации, в том числе от телеканала, на данный момент нет.
"Служба безопасности разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях. Среди задержанных – иностранный блогер, который работал на запрещенный российский телеканал Russia today и навязывал кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза. Для этого использовал собственные Youtube - и Telegram-каналы", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Ведомство заявляет, что задержанный – гражданин одной из европейских стран. После начала спецоперации РФ приехал на Украину и готовил материалы для российского RT.
По утверждению СБУ, была также задержана сожительница блогера, которая якобы помогала ему монтировать материалы. Еще два человека были задержаны СБУ в Днепропетровской области, одна из них жительница Покрова, другой - житель Новомосковска.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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