https://ria.ru/20221110/ukraina-1830514626.html

СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы работавшего на RT

СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы работавшего на RT - РИА Новости, 10.11.2022

СБУ утверждает, что задержала иностранного блогера, якобы работавшего на RT

Служба безопасности Украины заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для телеканала RT, при... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:52

2022-11-10T14:52

2022-11-10T14:52

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для телеканала RT, при этом никаких иных подтверждений этой информации, в том числе от телеканала, на данный момент нет."Служба безопасности разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях. Среди задержанных – иностранный блогер, который работал на запрещенный российский телеканал Russia today и навязывал кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза. Для этого использовал собственные Youtube - и Telegram-каналы", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Ведомство заявляет, что задержанный – гражданин одной из европейских стран. После начала спецоперации РФ приехал на Украину и готовил материалы для российского RT.По утверждению СБУ, была также задержана сожительница блогера, которая якобы помогала ему монтировать материалы. Еще два человека были задержаны СБУ в Днепропетровской области, одна из них жительница Покрова, другой - житель Новомосковска.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829724498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр