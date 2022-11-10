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Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов - РИА Новости, 10.11.2022
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Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов
Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов - РИА Новости, 10.11.2022
Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов
Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:45
2022-11-10T13:45
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
валдис домбровскис
украина
европа
сша
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительные 18 миллиардов долларов."Когда я вспоминаю о том, что часть наших денег уходит в никуда, я действительно прихожу в ярость", — написал один из пользователей."Европейские лидеры выбрасывают деньги своих же граждан в окно. Как можно спонсировать этого безумца?" — задался вопросом другой комментатор."Какое счастье для Зеленского! Он специально продлевает войну, так как чем дольше она длится, тем больше у него денег в карманах", — констатировал еще один из читателей."Путину удалось ослабить Европу и посмеяться над США. Санкции ударили только по нам. Отлично", — подчеркнул четвертый пользователь."Я в шоке! Может французские налогоплательщики сами решат, на что им тратить деньги?" — отметил пятый комментатор.В мае Еврокомиссия анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Из них страны Евросоюза согласовали только шесть, но деньги еще не выплачены полностью — только половина суммы. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскис, ЕС не смог договориться о передаче этих средств в нынешнем году, они станут частью нового пакета на 18 миллиардов за 2023-й.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830406390.html
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, украина, европа, сша, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Валдис Домбровскис, Украина, Европа, США, Еврокомиссия, Евросоюз
13:45 10.11.2022
 
Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов

Читателей Le Figaro разозлило обещание главы ЕК фон дер Ляйен Владимиру Зеленскому

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительные 18 миллиардов долларов.
"Когда я вспоминаю о том, что часть наших денег уходит в никуда, я действительно прихожу в ярость", — написал один из пользователей.
"Европейские лидеры выбрасывают деньги своих же граждан в окно. Как можно спонсировать этого безумца?" — задался вопросом другой комментатор.
"Какое счастье для Зеленского! Он специально продлевает войну, так как чем дольше она длится, тем больше у него денег в карманах", — констатировал еще один из читателей.
"Путину удалось ослабить Европу и посмеяться над США. Санкции ударили только по нам. Отлично", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Я в шоке! Может французские налогоплательщики сами решат, на что им тратить деньги?" — отметил пятый комментатор.
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В мае Еврокомиссия анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Из них страны Евросоюза согласовали только шесть, но деньги еще не выплачены полностью — только половина суммы. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскис, ЕС не смог договориться о передаче этих средств в нынешнем году, они станут частью нового пакета на 18 миллиардов за 2023-й.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины.
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В миреВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенВалдис ДомбровскисУкраинаЕвропаСШАЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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