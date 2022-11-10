Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов
Читателей Le Figaro разозлило обещание главы ЕК фон дер Ляйен Владимиру Зеленскому
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительные 18 миллиардов долларов.
"Когда я вспоминаю о том, что часть наших денег уходит в никуда, я действительно прихожу в ярость", — написал один из пользователей.
"Европейские лидеры выбрасывают деньги своих же граждан в окно. Как можно спонсировать этого безумца?" — задался вопросом другой комментатор.
"Какое счастье для Зеленского! Он специально продлевает войну, так как чем дольше она длится, тем больше у него денег в карманах", — констатировал еще один из читателей.
"Путину удалось ослабить Европу и посмеяться над США. Санкции ударили только по нам. Отлично", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Я в шоке! Может французские налогоплательщики сами решат, на что им тратить деньги?" — отметил пятый комментатор.
В мае Еврокомиссия анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Из них страны Евросоюза согласовали только шесть, но деньги еще не выплачены полностью — только половина суммы. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскис, ЕС не смог договориться о передаче этих средств в нынешнем году, они станут частью нового пакета на 18 миллиардов за 2023-й.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины.