https://ria.ru/20221110/ukraina-1830488595.html

Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов

Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов - РИА Новости, 10.11.2022

Новое обещание Европы Зеленскому шокировало французов

Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:45

2022-11-10T13:45

2022-11-10T13:45

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительные 18 миллиардов долларов."Когда я вспоминаю о том, что часть наших денег уходит в никуда, я действительно прихожу в ярость", — написал один из пользователей."Европейские лидеры выбрасывают деньги своих же граждан в окно. Как можно спонсировать этого безумца?" — задался вопросом другой комментатор."Какое счастье для Зеленского! Он специально продлевает войну, так как чем дольше она длится, тем больше у него денег в карманах", — констатировал еще один из читателей."Путину удалось ослабить Европу и посмеяться над США. Санкции ударили только по нам. Отлично", — подчеркнул четвертый пользователь."Я в шоке! Может французские налогоплательщики сами решат, на что им тратить деньги?" — отметил пятый комментатор.В мае Еврокомиссия анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Из них страны Евросоюза согласовали только шесть, но деньги еще не выплачены полностью — только половина суммы. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскис, ЕС не смог договориться о передаче этих средств в нынешнем году, они станут частью нового пакета на 18 миллиардов за 2023-й.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830406390.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html

украина

европа

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, украина, европа, сша, еврокомиссия, евросоюз