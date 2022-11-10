13:13 10.11.2022 (обновлено: 20:41 10.11.2022)
Жена Арестовича отказалась называть русский "языком оккупантов"
Жена советника офиса Зеленского Арестовича отказалась называть русский языком оккупантов
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Анастасия Арестович, жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, не согласна с мнением, что русский язык — это "язык оккупантов".
Об этом она заявила в интервью журналистке Анне Олицкой.
Жена политика не стала беседовать на украинском, отметив, что ей "комфортнее говорить на русском".
"Я не планирую исключительно переходить на украинский язык, хотя я поддерживаю и уважаю людей, которые для себя такое решение приняли. Я понимаю людей, у которых есть связь: русский язык — это язык оккупанта. У меня такой связи нет, это мой язык", — пояснила Арестович.
Она уточнила, что разговаривает на русском языке с самого детства и считает его родным, а в жизни пользуется обоими языками примерно в равных пропорциях.
В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка. Это закрепляется на законодательном уровне. К примеру, 7 ноября украинские власти вновь потребовали демонтировать рекламные вывески на русском языке в Одессе. Такую просьбу уже направляли в феврале, но тогда местные руководители ее не исполнили.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, власти Украины уже много лет проводят курс на агрессивную дерусификацию. По его словам, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.