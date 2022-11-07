https://ria.ru/20221107/vyveski-1829736275.html
На Украине потребовали демонтировать вывески на русском языке в Одессе
На Украине потребовали демонтировать вывески на русском языке в Одессе - РИА Новости, 07.11.2022
На Украине потребовали демонтировать вывески на русском языке в Одессе
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием демонтировать в городе вывески, таблички... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:30
2022-11-07T17:30
2022-11-07T17:30
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием демонтировать в городе вывески, таблички и рекламу на русском языке."Еще в феврале 2022 года было отправлено соответствующее обращение, в котором говорилось о необходимости предпринять меры для недопущения нарушения на территории города Одесса требований закона в области размещения информации для общего ознакомления, а также внешней рекламы только на негосударственном языке. Однако по состоянию на сегодня нет ни ответа, ни соответствующих действий... Таким образом, размещенная с нарушениями внешняя реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана", - говорится в заявлении на официальном сайте уполномоченного по защите государственного языка.Отмечается, что с 16 января 2020 года в соответствии со статьей 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вся реклама должна быть на украинском языке. Как говорится в заявлении, мониторинг, осуществленный одесскими активистами, показал, что из 150 проверенных магазинов, каждый второй нарушает языковое законодательство.
https://ria.ru/20221107/vandalizm-1829613425.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тарас креминь, одесса, украина
В мире, Тарас Креминь, Одесса, Украина
На Украине потребовали демонтировать вывески на русском языке в Одессе
Языковой омбудсмен Украины Креминь потребовал демонтировать вывески на русском в Одессе
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием
демонтировать в городе вывески, таблички и рекламу на русском языке.
"Еще в феврале 2022 года было отправлено соответствующее обращение, в котором говорилось о необходимости предпринять меры для недопущения нарушения на территории города Одесса требований закона в области размещения информации для общего ознакомления, а также внешней рекламы только на негосударственном языке. Однако по состоянию на сегодня нет ни ответа, ни соответствующих действий... Таким образом, размещенная с нарушениями внешняя реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана", - говорится в заявлении на официальном сайте уполномоченного по защите государственного языка.
Отмечается, что с 16 января 2020 года в соответствии со статьей 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вся реклама должна быть на украинском языке. Как говорится в заявлении, мониторинг, осуществленный одесскими активистами, показал, что из 150 проверенных магазинов, каждый второй нарушает языковое законодательство.