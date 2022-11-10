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Маск отменил удаленную работу в Twitter - РИА Новости, 10.11.2022
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Маск отменил удаленную работу в Twitter
Маск отменил удаленную работу в Twitter - РИА Новости, 10.11.2022
Маск отменил удаленную работу в Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в первом после покупки Twitter письме сотрудникам компании сообщил об отмене удаленной работы, передает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:31
2022-11-10T14:05
технологии
илон маск
twitter
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в первом после покупки Twitter письме сотрудникам компании сообщил об отмене удаленной работы, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронное письмо бизнесмена.Согласно разосланному сотрудникам Twitter электронному письму, удаленная работа теперь будет запрещена, а работники должны будут проводить в офисе минимум 40 часов в неделю. Исключения из этого правила будет рассматривать лично Маск. Как отмечается, новые правила вступают в силу незамедлительно.По словам предпринимателя, причиной таких изменений стал экономический прогноз и его вероятное влияние на такие компании, как Twitter. Бизнесмен отметил, что "невозможно приукрасить это сообщение" и что "впереди сложные времена"."Грядущая дорога будет трудной, и нужно будет напряженно работать, чтобы добиться успеха", - заявил Маск в письме. "В течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом будет нахождение и блокировка любых имеющих статус "подтвержденный" аккаунтов мошенников, троллей и спамеров", - добавил он в другом письме.Ранее Маск запустил опрос об изменениях в контенте Twitter и предложил пользователям ответить на вопрос: "Вы видите намного меньше ботов, мошенничества или спама?".Также в своем письме он заявил, что хочет, чтобы подписки на социальную сеть составляли половину доходов Twitter.Илон Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221109/twitter-1830358106.html
https://ria.ru/20221108/rekord-1829835690.html
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технологии, илон маск, twitter, сан-франциско, сша
Технологии, Илон Маск, Twitter, Сан-Франциско, США
13:31 10.11.2022 (обновлено: 14:05 10.11.2022)
 
Маск отменил удаленную работу в Twitter

Маск отменил удаленную работу в Twitter, сотрудники должны быть в офисе 40 часов в неделю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в первом после покупки Twitter письме сотрудникам компании сообщил об отмене удаленной работы, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронное письмо бизнесмена.
Согласно разосланному сотрудникам Twitter электронному письму, удаленная работа теперь будет запрещена, а работники должны будут проводить в офисе минимум 40 часов в неделю. Исключения из этого правила будет рассматривать лично Маск. Как отмечается, новые правила вступают в силу незамедлительно.
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По словам предпринимателя, причиной таких изменений стал экономический прогноз и его вероятное влияние на такие компании, как Twitter. Бизнесмен отметил, что "невозможно приукрасить это сообщение" и что "впереди сложные времена".
"Грядущая дорога будет трудной, и нужно будет напряженно работать, чтобы добиться успеха", - заявил Маск в письме. "В течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом будет нахождение и блокировка любых имеющих статус "подтвержденный" аккаунтов мошенников, троллей и спамеров", - добавил он в другом письме.
Ранее Маск запустил опрос об изменениях в контенте Twitter и предложил пользователям ответить на вопрос: "Вы видите намного меньше ботов, мошенничества или спама?".
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Также в своем письме он заявил, что хочет, чтобы подписки на социальную сеть составляли половину доходов Twitter.
Илон Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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ТехнологииИлон МаскTwitterСан-ФранцискоСША
 
 
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