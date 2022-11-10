https://ria.ru/20221110/twitter-1830465259.html

Маск запустил опрос по изменениям контента в Twitter

Маск запустил опрос по изменениям контента в Twitter - РИА Новости, 10.11.2022

Маск запустил опрос по изменениям контента в Twitter

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск запустил опрос об изменениях в контенте соцсети. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:45

2022-11-10T12:45

2022-11-10T12:48

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск запустил опрос об изменениях в контенте соцсети.Своим подписчикам в соцсети Маск предложил ответить "да" или "нет" на вопрос "Вы видите намного меньше ботов, мошенничества или спама?".Утвердительно на вопрос ответили 52,6% респондентов, с ними не согласились 47,4% проголосовавших. Примерно через час после публикации опроса в нем приняли участие уже почти 500 тысяч человек.Маск в среду предупредил пользователей соцсети, что в Twitter в ближайшее время будет "много глупостей". В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Он также отметил, что начал принимать в комментариях жалобы на соцсеть.Илон Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221109/twitter-1830369615.html

https://ria.ru/20221110/twitter-1830439062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, илон маск, twitter, технологии