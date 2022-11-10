https://ria.ru/20221110/twitter-1830439062.html

В США демократы давят на Маска из-за Twitter, заявил эксперт

В США демократы давят на Маска из-за Twitter, заявил эксперт - РИА Новости, 10.11.2022

В США демократы давят на Маска из-за Twitter, заявил эксперт

Демократы в США не хотят терять такой мощный инструмент влияния, как социальная сеть Twitter, c этим связано заявление американского президента Джо Байдена о... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:46

2022-11-10T11:46

2022-11-10T11:47

технологии

илон маск

джо байден

марк цукерберг

сша

twitter

в мире

демократическая партия сша

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Демократы в США не хотят терять такой мощный инструмент влияния, как социальная сеть Twitter, c этим связано заявление американского президента Джо Байдена о необходимости проверить связи предпринимателя Илона Маска с другими странами, заявил РИА Новости заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о необходимости проверить связи предпринимателя Илона Маска с другими странами. В конце октября Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению социальной сети Twitter. Практически сразу, как сообщали СМИ, был уволен возглавлявший Twitter Параг Агравал вместе с другими руководителями компании. В Индии компания, как сообщало агентство Блумберг, уволила более 90% своих сотрудников."Это напрямую связано с Twitter, поскольку демократы не хотят терять эту сеть. В 2020 году она сыграла большую роль в победе Байдена, и она важна для Демократической партии, неплохо выступившей на промежуточных выборах в конгресс. А эти шаги с проверкой направлены на то, чтобы надавить на Маска, причем один раз это уже сделали, и он отступил от первоначальной идеи заставить Пентагон платить за использование Starlink на Украине", - сказал Сидоров.У США как государства, добавил он, достаточно "длинные руки" для того, чтобы дотянуться до зарубежных активов и проверить на возможные связи абсолютно любую компанию, а особенно Маска."Маск - публичный предприниматель, а не типичный представитель Wall Street, который много на что влияет, но не выступает с публичными заявлениями. У Маска могут быть различные деловые связи, и при желании любую из них можно представить в невыгодном для него свете. Для него это серьезно", - отметил эксперт.Тем не менее, добавил Сидоров, повторения истории с создателем соцсети Facebook* Марком Цукербергом, который в 2018 году был вызван сенат США для ответа на вопросы об использовании данных пользователей и вмешательстве в выборы, не будет."Маск более устойчивый, чем Цукерберг, это зависит и от личных качеств человека, и от того, что Маск представлял очень широкие проекты, в том числе вывод человека в космос, коммерческое использование космических кораблей. Общество знает его лучше", - рассказал эксперт.Но при этом Маск, скорее всего, отступит, поскольку один раз уже это сделал, и пойдет на компромисс с американскими властями, полагает он."У Маска позиция лучше, чем у Цукерберга. Но то, что однажды он уже отступил, говорит о том, что он может пойти по тому же пути. К тому же в законодательстве США есть масса рычагов, дающих возможность надавить почти на любую компанию. Он может снизить свою активность: не менять Twitter так активно и не лезть самому в политическую сферу", - подчеркнул Сидоров.В целом, резюмировал эксперт, демократы желают, чтобы Twitter сохранял ту позицию, которая была у него несколько месяцев назад, и именно этого они и будут добиваться от миллиардера.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221109/twitter-1830358106.html

https://ria.ru/20221110/front-1830387845.html

https://ria.ru/20221110/tramp-1830434359.html

https://ria.ru/20221107/blokirovka-1829553429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, джо байден, марк цукерберг, сша, twitter, в мире, демократическая партия сша