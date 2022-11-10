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Финансовый сектор цифровизован по лучшим мировым практикам, заявил Шадаев
Финансовый сектор цифровизован по лучшим мировым практикам, заявил Шадаев - РИА Новости, 10.11.2022
Финансовый сектор цифровизован по лучшим мировым практикам, заявил Шадаев
Финансовая отрасль лидирует по уровню цифровизации в России и соответствует лучшим международным практикам, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:02
2022-11-10T12:02
2022-11-10T12:02
экономика
максут шадаев
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Финансовая отрасль лидирует по уровню цифровизации в России и соответствует лучшим международным практикам, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Финансовый рынок, финансовая отрасль с огромным отрывом лидирует по уровню цифровой зрелости от других отраслей экономики. В сопоставлении с международными показателями... здесь, наверное, если и есть какая-то разница, то она минимальная. А по многим показателям финансовая отрасль по цифровизации соответствует лучшим международным практикам", - сказал Шадаев на форуме Finopolis.По его словам, уровень цифровизации финансовой отрасли стоит сравнивать не с другими отраслями российской экономики, а с финансовыми отраслями мира."У нас есть директива для госкомпаний по уровню цифровой трансформации, и для многих банков нам приходится этот показатель снимать - базовые требования правительства - потому что у них такой уровень цифровой зрелости, который не требует гигантских инвестиций", - отметил Шадаев.
https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830397903.html
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экономика, максут шадаев, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Финансовый сектор цифровизован по лучшим мировым практикам, заявил Шадаев
Глава Минцифры Шадаев: финансовый сектор цифровизован по лучшим мировым практикам
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Финансовая отрасль лидирует по уровню цифровизации в России и соответствует лучшим международным практикам, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Финансовый рынок, финансовая отрасль с огромным отрывом лидирует по уровню цифровой зрелости от других отраслей экономики. В сопоставлении с международными показателями... здесь, наверное, если и есть какая-то разница, то она минимальная. А по многим показателям финансовая отрасль по цифровизации соответствует лучшим международным практикам", - сказал Шадаев на форуме Finopolis.
По его словам, уровень цифровизации финансовой отрасли стоит сравнивать не с другими отраслями российской экономики, а с финансовыми отраслями мира.
"У нас есть директива для госкомпаний по уровню цифровой трансформации, и для многих банков нам приходится этот показатель снимать - базовые требования правительства - потому что у них такой уровень цифровой зрелости, который не требует гигантских инвестиций", - отметил Шадаев.