https://ria.ru/20221110/tsifrovizatsiya-1830445175.html

Финансовый сектор цифровизован по лучшим мировым практикам, заявил Шадаев

Финансовый сектор цифровизован по лучшим мировым практикам, заявил Шадаев - РИА Новости, 10.11.2022

Финансовый сектор цифровизован по лучшим мировым практикам, заявил Шадаев

Финансовая отрасль лидирует по уровню цифровизации в России и соответствует лучшим международным практикам, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:02

2022-11-10T12:02

2022-11-10T12:02

экономика

максут шадаев

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Финансовая отрасль лидирует по уровню цифровизации в России и соответствует лучшим международным практикам, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Финансовый рынок, финансовая отрасль с огромным отрывом лидирует по уровню цифровой зрелости от других отраслей экономики. В сопоставлении с международными показателями... здесь, наверное, если и есть какая-то разница, то она минимальная. А по многим показателям финансовая отрасль по цифровизации соответствует лучшим международным практикам", - сказал Шадаев на форуме Finopolis.По его словам, уровень цифровизации финансовой отрасли стоит сравнивать не с другими отраслями российской экономики, а с финансовыми отраслями мира."У нас есть директива для госкомпаний по уровню цифровой трансформации, и для многих банков нам приходится этот показатель снимать - базовые требования правительства - потому что у них такой уровень цифровой зрелости, который не требует гигантских инвестиций", - отметил Шадаев.

https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830397903.html

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экономика, максут шадаев, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)