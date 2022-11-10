https://ria.ru/20221110/trevoga-1830441148.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2022
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:52
2022-11-10T11:52
2022-11-10T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
харьковская область
полтавская область
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф, харьковская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Полтавская область
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины