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Бывший мужчина победил в американском конкурсе красоты - РИА Новости, 10.11.2022
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Бывший мужчина победил в американском конкурсе красоты
Бывший мужчина победил в американском конкурсе красоты - РИА Новости, 10.11.2022
Бывший мужчина победил в американском конкурсе красоты
Изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, победившим в конкурсе красоты под эгидой "Мисс Америка", сообщает Evie. РИА Новости, 10.11.2022
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, победившим в конкурсе красоты под эгидой "Мисс Америка", сообщает Evie."Он получил титул "Мисс Большая Дерри", — пишет издание.Победителю конкурса предназначается стипендия по программе Miss Greater Derry Scholarship.Победа Нгуена вызвала смешанную реакцию у американского сообщества."Вот как выглядит внутреннее женоненавистничество на самом деле", — написала в Twitter Orietta Rose."Вы можете представить, что принимаете участие в конкурсе и кто-то выигрывает в нем только потому, что этого требует политическая обстановка?" — спросил Cozy Gamer."Из него даже не получилась симпатичная девушка! Какого черта?" — возмутилась Dawn McKenzie. На этой неделе Апелляционный суд США согласился, что организацию "Мисс Соединенные Штаты" нельзя заставить включать трансгендеров в число конкурсанток, так как это мешает выражать "идеальное видение американской женственности".
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сша, "мисс америка", twitter
США, "Мисс Америка", Twitter
11:22 10.11.2022 (обновлено: 12:17 10.11.2022)
 
Бывший мужчина победил в американском конкурсе красоты

Трансгендер Брайан Нгуен стал победителем конкурса красоты под эгидой "Мисс Америка"

Скриншот публикации Брайана Нгуена в социальной сети
Скриншот публикации Брайана Нгуена в социальной сети
Скриншот публикации Брайана Нгуена в социальной сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, победившим в конкурсе красоты под эгидой "Мисс Америка", сообщает Evie.
"Он получил титул "Мисс Большая Дерри", — пишет издание.
Победителю конкурса предназначается стипендия по программе Miss Greater Derry Scholarship.
Победа Нгуена вызвала смешанную реакцию у американского сообщества.
"Вот как выглядит внутреннее женоненавистничество на самом деле", — написала в Twitter Orietta Rose.
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"Вы можете представить, что принимаете участие в конкурсе и кто-то выигрывает в нем только потому, что этого требует политическая обстановка?" — спросил Cozy Gamer.
"Из него даже не получилась симпатичная девушка! Какого черта?" — возмутилась Dawn McKenzie.
На этой неделе Апелляционный суд США согласился, что организацию "Мисс Соединенные Штаты" нельзя заставить включать трансгендеров в число конкурсанток, так как это мешает выражать "идеальное видение американской женственности".
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