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Умер актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов - РИА Новости, 10.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221110/stoyanov-1830475097.html
Умер актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов
Умер актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов - РИА Новости, 10.11.2022
Умер актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов
В Москве скончался экс-супруг Елены Берковой, актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:32
2022-11-10T13:32
шоубиз
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве скончался экс-супруг Елены Берковой, актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов. Об этом сообщил "Пятый канал". По предварительным данным, артист потерял сознание в своей квартире после передозировки запрещенными веществами. Ему вызвали скорую помощь. Медики не смогли реанимировать Стоянова и констатировали смерть. Ему было 48 лет. В фильмографии актера более ста проектов. Он стал известен благодаря сериалам "Глухарь", "Час Волкова" "Кодекс чести", "Доктор Рихтер", "Триггер". Артист был женат на звезде фильмов для взрослых Елене Берковой с 2017 по 2018 год. Стоянов объяснил развод неготовностью к семье. Ранее стало известно о смерти основателя группы "Ласковый май" Сергее Кузнецове. Он ушел из жизни в возрасте 58 лет в Оренбурге. Похороны музыканта состоятся 13 ноября.
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шоу-бизнес
Шоубиз, Шоу-бизнес
13:32 10.11.2022
 
Умер актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов

В Москве скончался экс-супруг Елены Берковой, актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов

© Фото : страница Андрея Стоянова в соцсетиАктер Андрей Стоянов
Актер Андрей Стоянов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : страница Андрея Стоянова в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве скончался экс-супруг Елены Берковой, актер сериала "Глухарь" Андрей Стоянов. Об этом сообщил "Пятый канал".
По предварительным данным, артист потерял сознание в своей квартире после передозировки запрещенными веществами. Ему вызвали скорую помощь.
Медики не смогли реанимировать Стоянова и констатировали смерть. Ему было 48 лет.
В фильмографии актера более ста проектов. Он стал известен благодаря сериалам "Глухарь", "Час Волкова" "Кодекс чести", "Доктор Рихтер", "Триггер".
Артист был женат на звезде фильмов для взрослых Елене Берковой с 2017 по 2018 год. Стоянов объяснил развод неготовностью к семье.
Ранее стало известно о смерти основателя группы "Ласковый май" Сергее Кузнецове. Он ушел из жизни в возрасте 58 лет в Оренбурге. Похороны музыканта состоятся 13 ноября.
Дэн Маккаферти - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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