https://ria.ru/20221110/ssha-1830432187.html
Эксперт: США ждут от Киева дипломатического пути в конфликте с Россией
Эксперт: США ждут от Киева дипломатического пути в конфликте с Россией - РИА Новости, 10.11.2022
Эксперт: США ждут от Киева дипломатического пути в конфликте с Россией
США давят на Киев, чтобы он искал выход из конфликта с Москвой дипломатическим путем, для этого делаются заявления, что Вашингтон не будет напрямую вовлекаться... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:19
2022-11-10T11:19
2022-11-10T11:19
сша
украина
россия
российская академия наук
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США давят на Киев, чтобы он искал выход из конфликта с Москвой дипломатическим путем, для этого делаются заявления, что Вашингтон не будет напрямую вовлекаться в конфликт, заявил РИА Новости заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев.В то же время США считают, что Киеву на переговорах не нужно идти ни на какие уступки Москве. Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в конгресс пообещал, что его страна не станет напрямую вовлекаться в конфликт на Украине и тем самым развязывать третью мировую войну."Позиция не новая. Это просто подтверждение (прежней позиции). Но с учетом того, что многие в Америке начинают сомневаться; с учетом того, что есть трудности, связанные с этим конфликтом, с отношениями с Россией, - он еще раз повторил эту позицию. Но повторяю: нового в этом ничего нет. Ни НАТО, ни США напрямую не собираются вмешиваться. Но поддержка Украины – это вполне естественно (для США). Так и бывает, когда конфликтуют два государства, которые небезразличны миру. Кто-то поддерживает одно, кто-то другое, но не военными методами, не военным вмешательством, а в другой форме", - сказал Золотарев.В то же время, отметил эксперт, это заявление нельзя интерпретировать как то, что США признали себя стороной конфликта на Украине. "Нет, конечно. Они же не участвуют своими вооруженными силами", - отметил он. Зато, указал российский американист, это можно считать сигналом для Киева, чтобы он решал конфликт дипломатическим путем, а Вашингтон будет в этом поддерживать Украину, в частности, продолжая военные поставки, укрепляя военный потенциал Украины и одновременно усиливая санкционное давление на Москву. "В целом Америка разными способами дает понять, что надо переходить к дипломатической фазе конфликта", - считает Золотарев.В то же время США настаивают, чтобы Киев не шел ни на какие уступки Москве. "Они как раз сторонники того, чтобы они на уступки не шли, а по дипломатическим каналам достигли той цели, которую они (власти Киева) перед собой ставят", - прогнозирует эксперт. Одновременно США будут вместе с Россией пытаться решать вопросы, связанные с актуальными проблемами глобальной безопасности, что, впрочем, отвечает российским интересам. "Я имею ввиду стратегическую стабильность, новый ДСНВ (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений), кибербезопасность, безопасность в космосе – все это выходит за рамки двусторонних отношений, это глобальные проблемы безопасности. Это остается нашими общими интересами", - пояснил Золотарев.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20221110/ssha-1830414327.html
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830399550.html
https://ria.ru/20221110/politika-1830307674.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, российская академия наук, джо байден
США, Украина, Россия, Российская академия наук, Джо Байден
Эксперт: США ждут от Киева дипломатического пути в конфликте с Россией
Эксперт Золотарев: США ждут, что Киев найдет дипломатический выход из конфликта с Москвой
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США давят на Киев, чтобы он искал выход из конфликта с Москвой дипломатическим путем, для этого делаются заявления, что Вашингтон не будет напрямую вовлекаться в конфликт, заявил РИА Новости заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев.
В то же время США считают, что Киеву на переговорах не нужно идти ни на какие уступки Москве. Ранее президент США Джо Байден
на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в конгресс пообещал, что его страна не станет напрямую вовлекаться в конфликт на Украине
и тем самым развязывать третью мировую войну.
"Позиция не новая. Это просто подтверждение (прежней позиции). Но с учетом того, что многие в Америке
начинают сомневаться; с учетом того, что есть трудности, связанные с этим конфликтом, с отношениями с Россией
, - он еще раз повторил эту позицию. Но повторяю: нового в этом ничего нет. Ни НАТО
, ни США напрямую не собираются вмешиваться. Но поддержка Украины – это вполне естественно (для США). Так и бывает, когда конфликтуют два государства, которые небезразличны миру. Кто-то поддерживает одно, кто-то другое, но не военными методами, не военным вмешательством, а в другой форме", - сказал Золотарев.
В то же время, отметил эксперт, это заявление нельзя интерпретировать как то, что США признали себя стороной конфликта на Украине. "Нет, конечно. Они же не участвуют своими вооруженными силами", - отметил он. Зато, указал российский американист, это можно считать сигналом для Киева, чтобы он решал конфликт дипломатическим путем, а Вашингтон будет в этом поддерживать Украину, в частности, продолжая военные поставки, укрепляя военный потенциал Украины и одновременно усиливая санкционное давление на Москву. "В целом Америка разными способами дает понять, что надо переходить к дипломатической фазе конфликта", - считает Золотарев.
В то же время США настаивают, чтобы Киев не шел ни на какие уступки Москве. "Они как раз сторонники того, чтобы они на уступки не шли, а по дипломатическим каналам достигли той цели, которую они (власти Киева) перед собой ставят", - прогнозирует эксперт. Одновременно США будут вместе с Россией пытаться решать вопросы, связанные с актуальными проблемами глобальной безопасности, что, впрочем, отвечает российским интересам. "Я имею ввиду стратегическую стабильность, новый ДСНВ (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений), кибербезопасность, безопасность в космосе – все это выходит за рамки двусторонних отношений, это глобальные проблемы безопасности. Это остается нашими общими интересами", - пояснил Золотарев.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов
сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.
Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.