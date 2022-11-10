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Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830484882.html
Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра
Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра
На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:34
2022-11-10T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны."Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом", — отметили в ведомстве.Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра. Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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Конашенков: "Осуществляется маневр на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр"
Конашенков: "Осуществляется маневр на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр"
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безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:34 10.11.2022 (обновлено: 14:46 10.11.2022)
 
Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра

Минобороны России сообщило о перегруппировке войск на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны.
"Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом", — отметили в ведомстве.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра. Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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