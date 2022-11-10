https://ria.ru/20221110/spbpu-1830275454.html

Предугадать ДТП. В России вычислили предпосылки тяжелых и легких аварий

Предугадать ДТП. В России вычислили предпосылки тяжелых и легких аварий - РИА Новости, 10.11.2022

Предугадать ДТП. В России вычислили предпосылки тяжелых и легких аварий

Количество пассажиров в машине, пол водителя и даже цвет автомобиля влияют на вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и степень тяжести... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T03:00

2022-11-10T03:00

2022-11-10T03:00

наука

авто

россия

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

университетская наука

навигатор абитуриента

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Количество пассажиров в машине, пол водителя и даже цвет автомобиля влияют на вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и степень тяжести последствий – определили ученые СПбПУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Sustainability.Сокращение дорожно-транспортных происшествий до минимума – одна из приоритетных задач правительства РФ и городских властей. Помочь достижению этой цели может четкое и системное знание о том, какие факторы увеличивают вероятность аварий на дорогах, в частности, что приводит к наиболее травмоопасным происшествиям, считают в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).Для создания базы данных о неучтенных причинах ДТП и факторах, влияющих на их масштабы, исследователи университета использовали так называемое машинное обучение компьютера (один из методов работы искусственного интеллекта).Более всего повышает летальность ДТП отсутствие освещения на дорогах (10,3—13,9 процента), продолжила исследовательница. Вместе с тем осадки в виде дождя и снега тоже увеличивают вероятность смертельно опасных аварий на 1,3—1,7 процента. К человеческому фактору в вузе относят количество пассажиров в салоне: каждый находящийся в автомобиле человек повышает вероятность получения при аварийной ситуации значительных травм на 3,9 процента.Согласно аналитике СПбПУ, 40,5 процента водителей мужчин попадает в ДТП с тяжелыми травмами, а в случае автомобилисток – 32 процента. В статистике дорожно-транспортных происшествий с некритичными повреждениями водителей ситуация противоположна: среди представительниц женского пола прецедентов больше, а среди мужчин – меньше.Также на аварийность влияет даже цвет автомобиля, уверены в вузе."Более агрессивные водители в среднем могут выбирать более яркие модели авто и наоборот, это тоже маркеры. Дальнейшее изучение этого направления позволит предложить дополнения в профессиональную подготовку водителей с учетом их поведенческих особенностей" – считает доцент Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Анги Схведиани.Ученый добавил, что белые машины попадают в ДТП реже, так как являются более заметными на дороге. Синие и зеленые машины с большей вероятностью сталкиваются с другими авто.Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20220131/samarskiy_universitet-1769938196.html

https://ria.ru/20220315/spbpu-1778106620.html

https://ria.ru/20220214/kuzgtu-1772321860.html

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авто, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербург