Российские депутаты встретились со спикером парламента Армении
Спикер парламента Армении Симонян обсудил с российскими депутатами вопросы сотрудничества
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПредседатель Национального Собрания Армении Ален Симонян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян обсудил с членами делегации, возглавляемой заместителем председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым активизацию двустороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе армянского парламента.
"Симонян придал особое значение двустороннему и многостороннему активному взаимодействию между законодательными органами Армении и России. Он подчеркнул необходимость проведения совместных заседаний профильных комитетов и комиссий, отметив их роль в укреплении парламентской дипломатии, открытого диалога, межличностных контактов", - сообщается на сайте парламента.
Отмечается, что на встрече была затронута ситуация, "сложившаяся вследствие азербайджанской агрессии 13 сентября".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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