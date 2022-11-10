https://ria.ru/20221110/sotrudnichestvo-1830506582.html

Российские депутаты встретились со спикером парламента Армении

Российские депутаты встретились со спикером парламента Армении - РИА Новости, 10.11.2022

Российские депутаты встретились со спикером парламента Армении

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян обсудил с членами делегации, возглавляемой заместителем председателя комитета Госдумы РФ... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:32

2022-11-10T14:32

2022-11-10T14:32

в мире

казбек тайсаев

григорий карасин

владимир путин

армения

россия

азербайджан

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598943849_0:139:1101:758_1920x0_80_0_0_2a386f58afdad03bff86e84666d6f9b2.jpg

ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян обсудил с членами делегации, возглавляемой заместителем председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым активизацию двустороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе армянского парламента."Симонян придал особое значение двустороннему и многостороннему активному взаимодействию между законодательными органами Армении и России. Он подчеркнул необходимость проведения совместных заседаний профильных комитетов и комиссий, отметив их роль в укреплении парламентской дипломатии, открытого диалога, межличностных контактов", - сообщается на сайте парламента.Отмечается, что на встрече была затронута ситуация, "сложившаяся вследствие азербайджанской агрессии 13 сентября".На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221004/odkb-1821405190.html

https://ria.ru/20221109/putin-1830350891.html

армения

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казбек тайсаев, григорий карасин, владимир путин, армения, россия, азербайджан, госдума рф, снг, совет федерации рф