https://ria.ru/20221110/shaman-1830458364.html
SHAMAN выпустил новую песню "Вороны мои"
SHAMAN выпустил новую песню "Вороны мои" - РИА Новости, 10.11.2022
SHAMAN выпустил новую песню "Вороны мои"
SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на новую рок-балладу "Вороны мои". Артист поделился видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:52
2022-11-10T12:52
2022-11-10T12:52
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
youtube
музыка
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на новую рок-балладу "Вороны мои". Артист поделился видео на своем YouTube-канале. В клипе SHAMAN предстал в роли воина света. Особое внимание поклонников привлек необычный образ исполнителя. Он появился на экране лысым, с бородой, в шлеме и кольчуге. Автором сценария и креативным продюсером видео выступил сам артист. Режиссером стала Алина Верипя, которая ранее сняла для певца клипы на его хиты "Я русский", "Ты моя" и "Вызов".По словам музыканта, его новая работа – философская притча о борьбе добра со злом. Пользователи Сети с восторгом отреагировали на новое видео. Ранее клип SHAMAN и звезд эстрады "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров на YouTube за три дня. Он несколько занимал первое место во вкладке "тренды".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , youtube, музыка
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , YouTube, Музыка
SHAMAN выпустил новую песню "Вороны мои"
SHAMAN выпустил новый клип на песню "Вороны мои"
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на новую рок-балладу "Вороны мои". Артист поделился видео на своем YouTube-канале.
В клипе SHAMAN предстал в роли воина света. Особое внимание поклонников привлек необычный образ исполнителя. Он появился на экране лысым, с бородой, в шлеме и кольчуге. Автором сценария и креативным продюсером видео выступил сам артист. Режиссером стала Алина Верипя, которая ранее сняла для певца клипы на его хиты "Я русский", "Ты моя" и "Вызов".
По словам музыканта, его новая работа – философская притча о борьбе добра со злом.
"Родные, я верю, что в душе любого человека есть Воин света, которого постоянно одолевают силы тьмы – зловещие черные вороны наших грехов, разочарований и обид. Борьба добра и зла внутри нас продолжается всю жизнь, и каждый наш поступок, каждая мысль может решить исход этой вечной битвы. Добро всегда побеждает", – подписал ролик исполнитель в своем Telegram-канале.
Пользователи Сети с восторгом отреагировали на новое видео.
"Одни эмоции! Это неожиданно и потрясающе!", Посмотрела несколько раз! В такое непростое время твои песни просто необходимы нам!", "Сильно, мощно и в самое сердце!", "В этом клипе сошлось все: фантастический вокал, шикарная музыка, невероятная энергия, харизма, аскетичная природа! Ярослав, спасибо тебе огромное, что не перестаешь нас всех удивлять!", – восхитились поклонники певца.
Ранее клип SHAMAN и звезд эстрады "Встанем" собрал
более двух миллионов просмотров на YouTube за три дня. Он несколько занимал первое место во вкладке "тренды".