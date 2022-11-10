https://ria.ru/20221110/shaman-1830458364.html

SHAMAN выпустил новую песню "Вороны мои"

SHAMAN выпустил новую песню "Вороны мои" - РИА Новости, 10.11.2022

SHAMAN выпустил новую песню "Вороны мои"

SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на новую рок-балладу "Вороны мои". Артист поделился видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:52

2022-11-10T12:52

2022-11-10T12:52

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

youtube

музыка

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на новую рок-балладу "Вороны мои". Артист поделился видео на своем YouTube-канале. В клипе SHAMAN предстал в роли воина света. Особое внимание поклонников привлек необычный образ исполнителя. Он появился на экране лысым, с бородой, в шлеме и кольчуге. Автором сценария и креативным продюсером видео выступил сам артист. Режиссером стала Алина Верипя, которая ранее сняла для певца клипы на его хиты "Я русский", "Ты моя" и "Вызов".По словам музыканта, его новая работа – философская притча о борьбе добра со злом. Пользователи Сети с восторгом отреагировали на новое видео. Ранее клип SHAMAN и звезд эстрады "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров на YouTube за три дня. Он несколько занимал первое место во вкладке "тренды".

https://ria.ru/20221029/vokal-1825657023.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , youtube, музыка