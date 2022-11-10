Рейтинг@Mail.ru
RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/rustore-1830418302.html
RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году
RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году - РИА Новости, 10.11.2022
RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году
Отечественный магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в России электронные устройства в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:28
2022-11-10T10:28
общество
технологии
михаил мишустин
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792943054_0:102:3054:1820_1920x0_80_0_0_6ab37799ea472e589c0b23251d61aa92.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отечественный магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в России электронные устройства в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства РФ."Отечественный единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений", - говорится в сообщении.Кабмин уточняет, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List, которая ранее входила в этот перечень. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры, напоминает кабмин.
https://ria.ru/20221110/samsung-1830412246.html
https://ria.ru/20221110/messendzhery-1830393190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792943054_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_0b0a1adf438291f52631b49f6a5917bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, михаил мишустин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф
Общество, Технологии, Михаил Мишустин, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Правительство РФ
10:28 10.11.2022
 
RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году

Магазин приложений RuStore включен в перечень программ для обязательной предустановки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отечественный магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в России электронные устройства в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Отечественный единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений", - говорится в сообщении.
Cмартфон в фирменном магазине Samsung в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
09:54
Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung
Кабмин уточняет, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List, которая ранее входила в этот перечень. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.
Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры, напоминает кабмин.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
07:09
RTM Group: суды принимают в качестве доказательства переписку в мессенджере
 
ОбществоТехнологииМихаил МишустинРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Правительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала