https://ria.ru/20221110/rustore-1830418302.html

RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году

RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году - РИА Новости, 10.11.2022

RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году

Отечественный магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в России электронные устройства в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:28

2022-11-10T10:28

2022-11-10T10:28

общество

технологии

михаил мишустин

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

правительство рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отечественный магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в России электронные устройства в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства РФ."Отечественный единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений", - говорится в сообщении.Кабмин уточняет, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List, которая ранее входила в этот перечень. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры, напоминает кабмин.

https://ria.ru/20221110/samsung-1830412246.html

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общество, технологии, михаил мишустин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф