https://ria.ru/20221110/restorany-1830421331.html
Названы лучшие рестораны Москвы
Названы лучшие рестораны Москвы - РИА Новости, 10.11.2022
Названы лучшие рестораны Москвы
Премию Wheretoeat Moscow-2022 вручили в седьмой раз, жюри выбрало 50 главных ресторанов столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:06
2022-11-10T12:06
2022-11-10T12:17
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премию Wheretoeat Moscow-2022 вручили в седьмой раз, жюри выбрало 50 главных ресторанов столицы, передает корреспондент РИА Новости.Победителем в этом году стал Twins Garden и его шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант — Folk (шеф-повар Александр Лощинин). В топ-10 также значатся Olluco, White Rabbit, Loona, Sage, Artest, Maya и AVA.Помимо этого были вручены специальные награды. Twins Garden стал лучшим в номинации "Выбор СМИ". Титул "Шеф-повар года" достался Андрею Шмакову из Savva. "Сомелье года" стала Евгения Назимова из открывшегося в начале нынешнего года ресторана Maya. "Лучшим баром" был выбран The Bix. А официантом года стал Алексей Зиновьев из Sartoria Lamberti.Во время награждения продюсер Wheretoeat Ирина Тиусонина отметила, что ресторанная премия со следующего года станет международной. На данный момент она уже охватывает Москву, Санкт-Петербург, центральные и южные регионы России, Татарстан, Урал, Сибирь и Дальний Восток.Независимая премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году. Ее итоговые рейтинги ежегодно формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов, в числе которых профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.
https://realty.ria.ru/20221025/restorany-1826363493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, рестораны, еда, новости - туризм, туризм, россия, еда - туризм
Туризм, Москва, Рестораны, Еда, Новости - Туризм, Туризм, Россия, Еда - Туризм
12:06 10.11.2022 (обновлено: 12:17 10.11.2022)
Названы лучшие рестораны Москвы
Жюри Wheretoeat Moscow-2022 определило 50 лучших ресторанов столицы
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премию Wheretoeat Moscow-2022 вручили в седьмой раз, жюри выбрало 50 главных ресторанов столицы, передает корреспондент РИА Новости.
1 из 2
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
2 из 2
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
1 из 2
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
2 из 2
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
Победителем в этом году стал Twins Garden и его шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант — Folk (шеф-повар Александр Лощинин). В топ-10 также значатся Olluco, White Rabbit, Loona, Sage, Artest, Maya и AVA.
Помимо этого были вручены специальные награды. Twins Garden стал лучшим в номинации "Выбор СМИ". Титул "Шеф-повар года" достался Андрею Шмакову из Savva. "Сомелье года" стала Евгения Назимова из открывшегося в начале нынешнего года ресторана Maya. "Лучшим баром" был выбран The Bix. А официантом года стал Алексей Зиновьев из Sartoria Lamberti.
Во время награждения продюсер Wheretoeat Ирина Тиусонина отметила, что ресторанная премия со следующего года станет международной. На данный момент она уже охватывает Москву, Санкт-Петербург
, центральные и южные регионы России, Татарстан, Урал
, Сибирь и Дальний Восток
.
Независимая премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году. Ее итоговые рейтинги ежегодно формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов, в числе которых профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.