Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие рестораны Москвы - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221110/restorany-1830421331.html
Названы лучшие рестораны Москвы
Названы лучшие рестораны Москвы - РИА Новости, 10.11.2022
Названы лучшие рестораны Москвы
Премию Wheretoeat Moscow-2022 вручили в седьмой раз, жюри выбрало 50 главных ресторанов столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:06
2022-11-10T12:17
туризм
москва
рестораны
еда
новости - туризм
туризм
россия
еда - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742513504_0:145:3016:1842_1920x0_80_0_0_e1c21059d52742c696ea3171bf619602.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премию Wheretoeat Moscow-2022 вручили в седьмой раз, жюри выбрало 50 главных ресторанов столицы, передает корреспондент РИА Новости.Победителем в этом году стал Twins Garden и его шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант — Folk (шеф-повар Александр Лощинин). В топ-10 также значатся Olluco, White Rabbit, Loona, Sage, Artest, Maya и AVA.Помимо этого были вручены специальные награды. Twins Garden стал лучшим в номинации "Выбор СМИ". Титул "Шеф-повар года" достался Андрею Шмакову из Savva. "Сомелье года" стала Евгения Назимова из открывшегося в начале нынешнего года ресторана Maya. "Лучшим баром" был выбран The Bix. А официантом года стал Алексей Зиновьев из Sartoria Lamberti.Во время награждения продюсер Wheretoeat Ирина Тиусонина отметила, что ресторанная премия со следующего года станет международной. На данный момент она уже охватывает Москву, Санкт-Петербург, центральные и южные регионы России, Татарстан, Урал, Сибирь и Дальний Восток.Независимая премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году. Ее итоговые рейтинги ежегодно формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов, в числе которых профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.
https://realty.ria.ru/20221025/restorany-1826363493.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742513504_36:0:2752:2037_1920x0_80_0_0_40a6469651b9ceeb26d9f2ceb7e0cfc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, рестораны, еда, новости - туризм, туризм, россия, еда - туризм
Туризм, Москва, Рестораны, Еда, Новости - Туризм, Туризм, Россия, Еда - Туризм
12:06 10.11.2022 (обновлено: 12:17 10.11.2022)
 
Названы лучшие рестораны Москвы

Жюри Wheretoeat Moscow-2022 определило 50 лучших ресторанов столицы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПосетители на летней веранде кафе на Большой Бронной улице в Москве
Посетители на летней веранде кафе на Большой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премию Wheretoeat Moscow-2022 вручили в седьмой раз, жюри выбрало 50 главных ресторанов столицы, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Марина ПервухинаРесторанная премия Wheretoeat в Москве
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
1 из 2
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
© РИА Новости / Марина Первухина
© РИА Новости / Марина ПервухинаРесторанная премия Wheretoeat в Москве
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
2 из 2
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
© РИА Новости / Марина Первухина
1 из 2
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
© РИА Новости / Марина Первухина
2 из 2
Ресторанная премия Wheretoeat в Москве
© РИА Новости / Марина Первухина
Победителем в этом году стал Twins Garden и его шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант — Folk (шеф-повар Александр Лощинин). В топ-10 также значатся Olluco, White Rabbit, Loona, Sage, Artest, Maya и AVA.
Помимо этого были вручены специальные награды. Twins Garden стал лучшим в номинации "Выбор СМИ". Титул "Шеф-повар года" достался Андрею Шмакову из Savva. "Сомелье года" стала Евгения Назимова из открывшегося в начале нынешнего года ресторана Maya. "Лучшим баром" был выбран The Bix. А официантом года стал Алексей Зиновьев из Sartoria Lamberti.
Во время награждения продюсер Wheretoeat Ирина Тиусонина отметила, что ресторанная премия со следующего года станет международной. На данный момент она уже охватывает Москву, Санкт-Петербург, центральные и южные регионы России, Татарстан, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Независимая премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году. Ее итоговые рейтинги ежегодно формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов, в числе которых профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.
Ресторан бывшей сети McDonald's, открывшийся под названием Вкусно - и точка на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 03:00
Эксперты: рестораны Москвы потеряли до трети посетителей, но ждут их назад
 
ТуризмМоскваРестораныЕдаНовости - ТуризмТуризмРоссияЕда - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала