https://ria.ru/20221110/raketa-1830410136.html
Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету - РИА Новости, 10.11.2022
Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Иран разработал первую собственную гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:41
2022-11-10T09:41
2022-11-10T12:23
в мире
иран
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Иран разработал первую собственную гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде. Его слова приводит агентство Tasnim."Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", — приводит агентство Tasnim слова Хаджизаде.Он подчеркнул, что новая разработка создавалась для уничтожения противоракетных систем противника. По его словам, появление такого оружия — большой скачок в ракетном производстве.
https://ria.ru/20221109/iran-1830279902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Корпус стражей исламской революции
09:41 10.11.2022 (обновлено: 12:23 10.11.2022)
Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Иран заявил, что разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету