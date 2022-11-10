https://ria.ru/20221110/raketa-1830410136.html

Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету - РИА Новости, 10.11.2022

Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Иран разработал первую собственную гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:41

2022-11-10T09:41

2022-11-10T12:23

в мире

иран

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Иран разработал первую собственную гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде. Его слова приводит агентство Tasnim."Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", — приводит агентство Tasnim слова Хаджизаде.Он подчеркнул, что новая разработка создавалась для уничтожения противоракетных систем противника. По его словам, появление такого оружия — большой скачок в ракетном производстве.

https://ria.ru/20221109/iran-1830279902.html

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, корпус стражей исламской революции