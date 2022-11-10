Рейтинг@Mail.ru
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221110/programma-1830540740.html
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков - РИА Новости, 10.11.2022
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков
Условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков облегчили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:50
2022-11-10T15:50
ямало-ненецкий автономный округ
наталья колобова
общество
жилье
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
нацпроекты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728240694_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_aa83fac557fdd6df660334a9d516290b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков облегчили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.Условия программы предполагают полное завершение строительства в течение трех лет. Также предусмотрены сроки для предоставления технического плана и возврата средств в случае отказа от участия в программе либо нарушения сроков, отведенных на строительство дома. Иногда, в силу жизненных обстоятельств, граждане, не имеющие опыта в строительстве, нарушают установленные сроки, отмечает пресс-служба.Так, многодетная семья из пяти человек, которая не смогла завершить строительство в трехлетний период, должна была вернуть социальную выплату, а также неустойку в размере более одного миллиона рублей, кроме того, такой семье была бы насчитана неустойка за нарушение сроков возвращения выплаты - 2500 рублей за каждый день просрочки. Сейчас неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты.Для семей, воспользовавшихся программой ранее, будет сделан перерасчет. Действие нормы будет распространено с 28 апреля 2017 года. Мероприятия будут способствовать решению задач национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда", а также повысят интерес к индивидуальной застройке, полагают власти.
https://ria.ru/20221103/sertifikaty-1828954009.html
https://ria.ru/20221024/rasseleni-1826259094.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728240694_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_d74f3c311a53eba11d696c8159062327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья колобова, общество, жилье, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), нацпроекты
Ямало-Ненецкий автономный округ, Наталья Колобова, Общество, Жилье, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Нацпроекты
15:50 10.11.2022
 

В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Строительство жилья
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков облегчили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков. Будет уменьшен размер неустойки за несвоевременное предоставление технического плана или завершение строительства с превышением срока, установленного условиями программы для индивидуальных застройщиков, приобретающих комплект домостроения. Для участников, вернувших социальную выплату с задержкой, неустойка будет отменена", - говорится в сообщении.
Условия программы предполагают полное завершение строительства в течение трех лет. Также предусмотрены сроки для предоставления технического плана и возврата средств в случае отказа от участия в программе либо нарушения сроков, отведенных на строительство дома. Иногда, в силу жизненных обстоятельств, граждане, не имеющие опыта в строительстве, нарушают установленные сроки, отмечает пресс-служба.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 13:37Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор Ямала вручил молодым семьям Салехарда жилищные сертификаты
"Новые размеры не будут являться кабальными, особенно это важно для многодетных семей, но в то же время будут предусматривать ответственность граждан за невыполнение обязательств по соглашению. Размер неустойки уменьшится в 5-10 раз", - приводятся в сообщении слова начальника отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Натальи Колобовой.
Так, многодетная семья из пяти человек, которая не смогла завершить строительство в трехлетний период, должна была вернуть социальную выплату, а также неустойку в размере более одного миллиона рублей, кроме того, такой семье была бы насчитана неустойка за нарушение сроков возвращения выплаты - 2500 рублей за каждый день просрочки. Сейчас неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты.
Для семей, воспользовавшихся программой ранее, будет сделан перерасчет. Действие нормы будет распространено с 28 апреля 2017 года. Мероприятия будут способствовать решению задач национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда", а также повысят интерес к индивидуальной застройке, полагают власти.
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 13:50Ямало-Ненецкий автономный округ
ЯНАО реализует с опережением программу по расселению аварийного жилья
 
Ямало-Ненецкий автономный округНаталья КолобоваОбществоЖильеЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Нацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала