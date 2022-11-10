https://ria.ru/20221110/programma-1830540740.html

В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков

В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков - РИА Новости, 10.11.2022

В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков

Условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков облегчили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:50

2022-11-10T15:50

2022-11-10T15:50

ямало-ненецкий автономный округ

наталья колобова

общество

жилье

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

нацпроекты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков облегчили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.Условия программы предполагают полное завершение строительства в течение трех лет. Также предусмотрены сроки для предоставления технического плана и возврата средств в случае отказа от участия в программе либо нарушения сроков, отведенных на строительство дома. Иногда, в силу жизненных обстоятельств, граждане, не имеющие опыта в строительстве, нарушают установленные сроки, отмечает пресс-служба.Так, многодетная семья из пяти человек, которая не смогла завершить строительство в трехлетний период, должна была вернуть социальную выплату, а также неустойку в размере более одного миллиона рублей, кроме того, такой семье была бы насчитана неустойка за нарушение сроков возвращения выплаты - 2500 рублей за каждый день просрочки. Сейчас неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты.Для семей, воспользовавшихся программой ранее, будет сделан перерасчет. Действие нормы будет распространено с 28 апреля 2017 года. Мероприятия будут способствовать решению задач национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда", а также повысят интерес к индивидуальной застройке, полагают власти.

https://ria.ru/20221103/sertifikaty-1828954009.html

https://ria.ru/20221024/rasseleni-1826259094.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

наталья колобова, общество, жилье, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), нацпроекты