https://ria.ru/20221110/programma-1830540740.html
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков - РИА Новости, 10.11.2022
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков
Условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков облегчили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:50
2022-11-10T15:50
2022-11-10T15:50
ямало-ненецкий автономный округ
наталья колобова
общество
жилье
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
нацпроекты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728240694_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_aa83fac557fdd6df660334a9d516290b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков облегчили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.Условия программы предполагают полное завершение строительства в течение трех лет. Также предусмотрены сроки для предоставления технического плана и возврата средств в случае отказа от участия в программе либо нарушения сроков, отведенных на строительство дома. Иногда, в силу жизненных обстоятельств, граждане, не имеющие опыта в строительстве, нарушают установленные сроки, отмечает пресс-служба.Так, многодетная семья из пяти человек, которая не смогла завершить строительство в трехлетний период, должна была вернуть социальную выплату, а также неустойку в размере более одного миллиона рублей, кроме того, такой семье была бы насчитана неустойка за нарушение сроков возвращения выплаты - 2500 рублей за каждый день просрочки. Сейчас неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты.Для семей, воспользовавшихся программой ранее, будет сделан перерасчет. Действие нормы будет распространено с 28 апреля 2017 года. Мероприятия будут способствовать решению задач национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда", а также повысят интерес к индивидуальной застройке, полагают власти.
https://ria.ru/20221103/sertifikaty-1828954009.html
https://ria.ru/20221024/rasseleni-1826259094.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728240694_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_d74f3c311a53eba11d696c8159062327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья колобова, общество, жилье, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), нацпроекты
Ямало-Ненецкий автономный округ, Наталья Колобова, Общество, Жилье, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Нацпроекты
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков облегчили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале
облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков. Будет уменьшен размер неустойки за несвоевременное предоставление технического плана или завершение строительства с превышением срока, установленного условиями программы для индивидуальных застройщиков, приобретающих комплект домостроения. Для участников, вернувших социальную выплату с задержкой, неустойка будет отменена", - говорится в сообщении.
Условия программы предполагают полное завершение строительства в течение трех лет. Также предусмотрены сроки для предоставления технического плана и возврата средств в случае отказа от участия в программе либо нарушения сроков, отведенных на строительство дома. Иногда, в силу жизненных обстоятельств, граждане, не имеющие опыта в строительстве, нарушают установленные сроки, отмечает пресс-служба.
"Новые размеры не будут являться кабальными, особенно это важно для многодетных семей, но в то же время будут предусматривать ответственность граждан за невыполнение обязательств по соглашению. Размер неустойки уменьшится в 5-10 раз", - приводятся в сообщении слова начальника отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Натальи Колобовой
.
Так, многодетная семья из пяти человек, которая не смогла завершить строительство в трехлетний период, должна была вернуть социальную выплату, а также неустойку в размере более одного миллиона рублей, кроме того, такой семье была бы насчитана неустойка за нарушение сроков возвращения выплаты - 2500 рублей за каждый день просрочки. Сейчас неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты.
Для семей, воспользовавшихся программой ранее, будет сделан перерасчет. Действие нормы будет распространено с 28 апреля 2017 года. Мероприятия будут способствовать решению задач национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда", а также повысят интерес к индивидуальной застройке, полагают власти.