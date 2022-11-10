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"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию - РИА Новости, 10.11.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221110/premiya-1830468235.html
"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию
"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию - РИА Новости, 10.11.2022
"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию
Объявлены номинанты на премию операторского искусства "Белый квадрат". Победителя назовут 30 ноября, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:06
2022-11-10T13:06
культура
новости культуры
константин хабенский
россия
москва
российский фонд культуры
ленинград
петр буслов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Объявлены номинанты на премию операторского искусства "Белый квадрат". Победителя назовут 30 ноября, сообщает пресс-служба мероприятия.Всего претендентов на награду пять. Это операторы фильмов "Бывшая", "Майор Гром. Чумной Доктор", "Медея", "Петровы в гриппе" и "Уроки фарси".Победитель в спецноминации премии имени Сергея Урусевского "За вклад в операторское искусство" 2022 года уже выбран – им стал народный артист РФ, лауреат премий "ТЭФИ" и "Золотой Орел" Владимир Климов, известный своими работами в фильмах "Взлет", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Душа", "Вор", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Ленинград".В этом году в состав жюри вошли глава МХТ имени Чехова Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев. Председатель — кинооператор, режиссер, актер Сергей Трофимов.Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России (СКР) в 2004 году при участии Минкультуры РФ, Союза кинематографистов, Российского фонда культуры и кинокомпании "Альянс" при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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новости культуры, константин хабенский, россия, москва, российский фонд культуры, ленинград, петр буслов, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Константин Хабенский, Россия, Москва, Российский фонд культуры, Ленинград, Петр Буслов, Кино и сериалы
13:06 10.11.2022
 
"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию

Операторы "Петровых в гриппе" и "Майора Гром" номинировали на премию "Белый квадрат"

© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Объявлены номинанты на премию операторского искусства "Белый квадрат". Победителя назовут 30 ноября, сообщает пресс-служба мероприятия.
Всего претендентов на награду пять. Это операторы фильмов "Бывшая", "Майор Гром. Чумной Доктор", "Медея", "Петровы в гриппе" и "Уроки фарси".
© Planeta Inform (2021)Кадр из фильма "Бывшая"
Кадр из фильма Бывшая
1 из 4
Кадр из фильма "Бывшая"
© Planeta Inform (2021)
© Фото : Дисней СтудиосСъемки фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор
2 из 4
Съемки фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
© Фото : Дисней Студиос
© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
3 из 4
Кадр из фильма "Медея"
© Предоставлено SPPR
© Hype Film (2020)Кадр из фильма "Уроки фарси"
Кадр из фильма Уроки фарси
4 из 4
Кадр из фильма "Уроки фарси"
© Hype Film (2020)
1 из 4
Кадр из фильма "Бывшая"
© Planeta Inform (2021)
2 из 4
Съемки фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
© Фото : Дисней Студиос
3 из 4
Кадр из фильма "Медея"
© Предоставлено SPPR
4 из 4
Кадр из фильма "Уроки фарси"
© Hype Film (2020)
Победитель в спецноминации премии имени Сергея Урусевского "За вклад в операторское искусство" 2022 года уже выбран – им стал народный артист РФ, лауреат премий "ТЭФИ" и "Золотой Орел" Владимир Климов, известный своими работами в фильмах "Взлет", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Душа", "Вор", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Ленинград".
В этом году в состав жюри вошли глава МХТ имени Чехова Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев. Председатель — кинооператор, режиссер, актер Сергей Трофимов.
Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России (СКР) в 2004 году при участии Минкультуры РФ, Союза кинематографистов, Российского фонда культуры и кинокомпании "Альянс" при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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Вчера, 12:11Культура
На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович"
 
КультураНовости культурыКонстантин ХабенскийРоссияМоскваРоссийский фонд культурыЛенинградПетр БусловКино и сериалы
 
 
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