https://ria.ru/20221110/premiya-1830468235.html

"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию

"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию - РИА Новости, 10.11.2022

"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию

Объявлены номинанты на премию операторского искусства "Белый квадрат". Победителя назовут 30 ноября, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:06

2022-11-10T13:06

2022-11-10T13:06

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россия

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российский фонд культуры

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петр буслов

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Объявлены номинанты на премию операторского искусства "Белый квадрат". Победителя назовут 30 ноября, сообщает пресс-служба мероприятия.Всего претендентов на награду пять. Это операторы фильмов "Бывшая", "Майор Гром. Чумной Доктор", "Медея", "Петровы в гриппе" и "Уроки фарси".Победитель в спецноминации премии имени Сергея Урусевского "За вклад в операторское искусство" 2022 года уже выбран – им стал народный артист РФ, лауреат премий "ТЭФИ" и "Золотой Орел" Владимир Климов, известный своими работами в фильмах "Взлет", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Душа", "Вор", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Ленинград".В этом году в состав жюри вошли глава МХТ имени Чехова Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев. Председатель — кинооператор, режиссер, актер Сергей Трофимов.Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России (СКР) в 2004 году при участии Минкультуры РФ, Союза кинематографистов, Российского фонда культуры и кинокомпании "Альянс" при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

https://ria.ru/20221109/festival-1830169875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин хабенский, россия, москва, российский фонд культуры, ленинград, петр буслов, кино и сериалы