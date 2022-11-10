"Петровы в гриппе" и "Майор Гром" номинированы на операторскую премию

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Объявлены номинанты на премию операторского искусства "Белый квадрат". Победителя назовут 30 ноября, сообщает пресс-служба мероприятия.Всего претендентов на награду пять. Это операторы фильмов "Бывшая", "Майор Гром. Чумной Доктор", "Медея", "Петровы в гриппе" и "Уроки фарси".Победитель в спецноминации премии имени Сергея Урусевского "За вклад в операторское искусство" 2022 года уже выбран – им стал народный артист РФ, лауреат премий "ТЭФИ" и "Золотой Орел" Владимир Климов, известный своими работами в фильмах "Взлет", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Душа", "Вор", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Ленинград".В этом году в состав жюри вошли глава МХТ имени Чехова Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев. Председатель — кинооператор, режиссер, актер Сергей Трофимов.Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России (СКР) в 2004 году при участии Минкультуры РФ, Союза кинематографистов, Российского фонда культуры и кинокомпании "Альянс" при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Победитель в спецноминации премии имени Сергея Урусевского "За вклад в операторское искусство" 2022 года уже выбран – им стал народный артист РФ, лауреат премий "ТЭФИ" и "Золотой Орел" Владимир Климов, известный своими работами в фильмах "Взлет", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Душа", "Вор", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Ленинград".
В этом году в состав жюри вошли глава МХТ имени Чехова Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев. Председатель — кинооператор, режиссер, актер Сергей Трофимов.
Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России (СКР) в 2004 году при участии Минкультуры РФ, Союза кинематографистов, Российского фонда культуры и кинокомпании "Альянс" при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.