https://ria.ru/20221110/plennye-1830409344.html

Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР

Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР - РИА Новости, 10.11.2022

Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР

Состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов народной милиции ЛНР оценивается врачами как очень тяжелое, заявила РИА РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:36

2022-11-10T09:36

2022-11-10T09:37

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

луганск

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов народной милиции ЛНР оценивается врачами как очень тяжелое, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих народной милиции."К сожалению, как обычно, состояние здоровья наших военнослужащих не удовлетворительное, мягко говоря, один из них очень тяжелый, мы его достаточно сложно транспортировали на территорию республики", - сказала омбудсмен.Сердюкова заявила, что в украинском плену они подвергались "издевательствам, нечеловеческому отношению, морально-психологическому давлению" и пыткам."Состояние здоровья в целом у них неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия. Ранения, полученные накануне попадания в плен, которые не были должным образом обработаны, они дали о себе знать и превратились в более серьезные заболевания", - добавила Сердюкова.Ранее Минобороны РФ сообщало, что 3 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html

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луганск

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"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь. 2022-11-10T09:36 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, луганск, народная милиция лнр