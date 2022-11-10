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Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/plennye-1830409344.html
Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР
Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР - РИА Новости, 10.11.2022
Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР
Состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов народной милиции ЛНР оценивается врачами как очень тяжелое, заявила РИА РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:36
2022-11-10T09:37
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
луганск
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов народной милиции ЛНР оценивается врачами как очень тяжелое, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих народной милиции."К сожалению, как обычно, состояние здоровья наших военнослужащих не удовлетворительное, мягко говоря, один из них очень тяжелый, мы его достаточно сложно транспортировали на территорию республики", - сказала омбудсмен.Сердюкова заявила, что в украинском плену они подвергались "издевательствам, нечеловеческому отношению, морально-психологическому давлению" и пыткам."Состояние здоровья в целом у них неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия. Ранения, полученные накануне попадания в плен, которые не были должным образом обработаны, они дали о себе знать и превратились в более серьезные заболевания", - добавила Сердюкова.Ранее Минобороны РФ сообщало, что 3 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html
луганская народная республика
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"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
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происшествия, луганская народная республика, луганск, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск, Народная милиция ЛНР
09:36 10.11.2022 (обновлено: 09:37 10.11.2022)
 
Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР

Омбудсмен Сердюкова назвала состояние одного из бывших в плену бойцов ЛНР очень тяжелым

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные во время обмена пленными с Украиной
Российские военные во время обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Российские военные во время обмена пленными с Украиной. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов народной милиции ЛНР оценивается врачами как очень тяжелое, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих народной милиции.
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"К сожалению, как обычно, состояние здоровья наших военнослужащих не удовлетворительное, мягко говоря, один из них очень тяжелый, мы его достаточно сложно транспортировали на территорию республики", - сказала омбудсмен.
Сердюкова заявила, что в украинском плену они подвергались "издевательствам, нечеловеческому отношению, морально-психологическому давлению" и пыткам.
"Состояние здоровья в целом у них неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия. Ранения, полученные накануне попадания в плен, которые не были должным образом обработаны, они дали о себе знать и превратились в более серьезные заболевания", - добавила Сердюкова.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что 3 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛуганскНародная милиция ЛНР
 
 
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