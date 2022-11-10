https://ria.ru/20221110/plennye-1830409344.html
Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР
Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР - РИА Новости, 10.11.2022
Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР
Состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов народной милиции ЛНР оценивается врачами как очень тяжелое, заявила РИА РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:36
2022-11-10T09:36
2022-11-10T09:37
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
луганск
народная милиция лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824808354_0:63:1202:739_1920x0_80_0_0_932fb66cef624eec877e00f16335f19c.jpg
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов народной милиции ЛНР оценивается врачами как очень тяжелое, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих народной милиции."К сожалению, как обычно, состояние здоровья наших военнослужащих не удовлетворительное, мягко говоря, один из них очень тяжелый, мы его достаточно сложно транспортировали на территорию республики", - сказала омбудсмен.Сердюкова заявила, что в украинском плену они подвергались "издевательствам, нечеловеческому отношению, морально-психологическому давлению" и пыткам."Состояние здоровья в целом у них неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия. Ранения, полученные накануне попадания в плен, которые не были должным образом обработаны, они дали о себе знать и превратились в более серьезные заболевания", - добавила Сердюкова.Ранее Минобороны РФ сообщало, что 3 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824808354_33:0:1089:792_1920x0_80_0_0_65333ebd414aec3f42821189f3914e22.jpg
"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
2022-11-10T09:36
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, луганск, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск, Народная милиция ЛНР
09:36 10.11.2022 (обновлено: 09:37 10.11.2022)
Омбудсмен оценила состояние вернувшихся из украинского плена бойцов ЛНР
Омбудсмен Сердюкова назвала состояние одного из бывших в плену бойцов ЛНР очень тяжелым
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов народной милиции ЛНР оценивается врачами как очень тяжелое, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник
заявил, что из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих народной милиции.
"К сожалению, как обычно, состояние здоровья наших военнослужащих не удовлетворительное, мягко говоря, один из них очень тяжелый, мы его достаточно сложно транспортировали на территорию республики", - сказала омбудсмен.
Сердюкова заявила, что в украинском плену они подвергались "издевательствам, нечеловеческому отношению, морально-психологическому давлению" и пыткам.
"Состояние здоровья в целом у них неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия. Ранения, полученные накануне попадания в плен, которые не были должным образом обработаны, они дали о себе знать и превратились в более серьезные заболевания", - добавила Сердюкова.
Ранее Минобороны РФ
сообщало, что 3 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин
, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.