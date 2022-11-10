14:41 10.11.2022 (обновлено: 17:54 10.11.2022)
Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России
В Книгу рекордов России попал пилот из Петербурга Самошин с более чем 42-летним стажем
© Фото : предоставлено пресс-службой авиакомпании "Россия"Пилот авиакомпании "Россия" Анатолий Самошин
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заместитель директора департамента управления безопасностью полетов "России" и действующий пилот Анатолий Самошин установил национальный рекорд в номинации "Наибольший возраст линейного пилота гражданской авиации" Книги рекордов России с результатом 71 год 4 месяца и 24 дня, сообщает пресс-служба перевозчика.
В авиакомпании уточняют, что стаж работы Самошина составляет более 42 лет. Он занимал должности командира авиационного отряда, начальника летной службы, летного директора, главного пилота-инструктора. При этом Анатолий – действующий пилот, совершает рейсы на воздушных судах Airbus A319/320.
В авиакомпании уточняют, что стаж работы Самошина составляет более 42 лет. Он занимал должности командира авиационного отряда, начальника летной службы, летного директора, главного пилота-инструктора. При этом Анатолий – действующий пилот, совершает рейсы на воздушных судах Airbus A319/320.
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