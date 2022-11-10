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Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России - РИА Новости, 10.11.2022
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Туризм
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Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России
Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России - РИА Новости, 10.11.2022
Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России
Заместитель директора департамента управления безопасностью полетов "России" и действующий пилот Анатолий Самошин установил национальный рекорд в номинации... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:41
2022-11-10T17:54
туризм
туризм
аэрофлот
airbus a319
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заместитель директора департамента управления безопасностью полетов "России" и действующий пилот Анатолий Самошин установил национальный рекорд в номинации "Наибольший возраст линейного пилота гражданской авиации" Книги рекордов России с результатом 71 год 4 месяца и 24 дня, сообщает пресс-служба перевозчика. В авиакомпании уточняют, что стаж работы Самошина составляет более 42 лет. Он занимал должности командира авиационного отряда, начальника летной службы, летного директора, главного пилота-инструктора. При этом Анатолий – действующий пилот, совершает рейсы на воздушных судах Airbus A319/320.
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туризм, аэрофлот, airbus a319, россия (авиакомпания), новости - туризм
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14:41 10.11.2022 (обновлено: 17:54 10.11.2022)
 
Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России

В Книгу рекордов России попал пилот из Петербурга Самошин с более чем 42-летним стажем

© Фото : предоставлено пресс-службой авиакомпании "Россия"Пилот авиакомпании "Россия" Анатолий Самошин
Пилот авиакомпании Россия Анатолий Самошин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой авиакомпании "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заместитель директора департамента управления безопасностью полетов "России" и действующий пилот Анатолий Самошин установил национальный рекорд в номинации "Наибольший возраст линейного пилота гражданской авиации" Книги рекордов России с результатом 71 год 4 месяца и 24 дня, сообщает пресс-служба перевозчика.

В авиакомпании уточняют, что стаж работы Самошина составляет более 42 лет. Он занимал должности командира авиационного отряда, начальника летной службы, летного директора, главного пилота-инструктора. При этом Анатолий – действующий пилот, совершает рейсы на воздушных судах Airbus A319/320.
Сотрудник тренажерного комплекса Вода-суша авиакомпании Аэрофлот в кабине полнопилотажного тренажера 737-800 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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