https://ria.ru/20221110/pilot-1830500683.html

Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России

Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России - РИА Новости, 10.11.2022

Житель Петербурга стал самым возрастным пилотом в России

Заместитель директора департамента управления безопасностью полетов "России" и действующий пилот Анатолий Самошин установил национальный рекорд в номинации... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:41

2022-11-10T14:41

2022-11-10T17:54

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заместитель директора департамента управления безопасностью полетов "России" и действующий пилот Анатолий Самошин установил национальный рекорд в номинации "Наибольший возраст линейного пилота гражданской авиации" Книги рекордов России с результатом 71 год 4 месяца и 24 дня, сообщает пресс-служба перевозчика. В авиакомпании уточняют, что стаж работы Самошина составляет более 42 лет. Он занимал должности командира авиационного отряда, начальника летной службы, летного директора, главного пилота-инструктора. При этом Анатолий – действующий пилот, совершает рейсы на воздушных судах Airbus A319/320.

https://ria.ru/20221025/aeroflot-1826643149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, аэрофлот, airbus a319, россия (авиакомпания), новости - туризм