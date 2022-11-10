https://ria.ru/20221110/pasport-1830590401.html

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по российским паспортам

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по российским паспортам - РИА Новости, 10.11.2022

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по российским паспортам

Совет Евросоюза в лице председательствующей Чехии и Европарламент достигли предварительного соглашения по решению не признавать паспорта РФ, выданные на... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:08

2022-11-10T18:08

2022-11-10T18:08

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

евросоюз

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826765481_0:111:3071:1839_1920x0_80_0_0_6914940283777fc98a80d7d63ece88c4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Совет Евросоюза в лице председательствующей Чехии и Европарламент достигли предварительного соглашения по решению не признавать паспорта РФ, выданные на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины", а также в Абхазии и Южной Осетии, говорится в заявлении Совета."Председательство Совета ЕС и Европарламент достигли сегодня предварительного соглашения по решению не признавать российские документы, выданные на Украине и в Грузии. Соответствующий текст передан на утверждение Советом и Европарламентом для последующей процедуры формального одобрения", - указывается в документе.В заявлении поясняется, в частности, что российские загранпаспорта, выданные жителям этих территорий, не будут считаться действительными для получения виз и пересечения границ Шенгенского пространства.В Совете напомнили, что по факту страны ЕС уже не признают российские загранпаспорта, выданные в этих регионах. "Это решение призвано установить единый подход, гарантировать правильное функционирование внешних границ, общей визовой политики, а также обеспечить безопасность государств-членов ЕС", - отметили в Совете.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816782930.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, европарламент