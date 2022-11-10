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IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги" с 16 ноября - РИА Новости, 10.11.2022
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IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги" с 16 ноября
IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги" с 16 ноября - РИА Новости, 10.11.2022
IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги" с 16 ноября
Минцифры России 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах", сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:08
2022-11-10T15:17
максут шадаев
россия
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минцифры России 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах", сообщил РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев."Мы планируем ее закрыть 16 ноября", - сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20221103/kiev-1828969733.html
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максут шадаев, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максут Шадаев, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
14:08 10.11.2022 (обновлено: 15:17 10.11.2022)
 
IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги" с 16 ноября

Глава Минцифры Шадаев: IT-специалисты с 16 ноября не смогут подать заявление на отсрочку

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минцифры России 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах", сообщил РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев.
"Мы планируем ее закрыть 16 ноября", - сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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Максут ШадаевРоссияЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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