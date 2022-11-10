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Генсек НАТО призвал страны альянса увеличить сотрудничество в киберсфере - РИА Новости, 10.11.2022
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Генсек НАТО призвал страны альянса увеличить сотрудничество в киберсфере
Генсек НАТО призвал страны альянса увеличить сотрудничество в киберсфере - РИА Новости, 10.11.2022
Генсек НАТО призвал страны альянса увеличить сотрудничество в киберсфере
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса увеличить инвестиции и сотрудничество в области кибербезопасности. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:03
2022-11-10T13:03
в мире
йенс столтенберг
италия
мадрид
нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса увеличить инвестиции и сотрудничество в области кибербезопасности."Угрозы в киберпространстве сегодня реальны, и они возрастают. Поэтому наши обязательства по кибербезопасности очень важны. Я призываю всех союзников по НАТО продолжать придерживаться обязательств по киберобороне более серьезными инвестициями, большим опытом и усиленным сотрудничеством. Это жизненно важная часть нашей коллективной обороны", - сказал он, выступая на форуме по кибербезопасности в Италии.На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.Ранее НАТО признала киберсферу военной, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае серьезных кибератак.
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в мире, йенс столтенберг, италия, мадрид, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Италия, Мадрид, НАТО
13:03 10.11.2022
 
Генсек НАТО призвал страны альянса увеличить сотрудничество в киберсфере

Генсек НАТО Столтенберг призвал увеличить сотрудничество в сфере кибербезопасности

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса увеличить инвестиции и сотрудничество в области кибербезопасности.
"Угрозы в киберпространстве сегодня реальны, и они возрастают. Поэтому наши обязательства по кибербезопасности очень важны. Я призываю всех союзников по НАТО продолжать придерживаться обязательств по киберобороне более серьезными инвестициями, большим опытом и усиленным сотрудничеством. Это жизненно важная часть нашей коллективной обороны", - сказал он, выступая на форуме по кибербезопасности в Италии.
На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.
Ранее НАТО признала киберсферу военной, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае серьезных кибератак.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 18:59Специальная военная операция на Украине
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
 
В миреЙенс СтолтенбергИталияМадридНАТО
 
 
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