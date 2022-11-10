https://ria.ru/20221110/moskva-1830426246.html

Три столичных проекта получили призы на премии "Маршрут года"

Три столичных проекта получили призы на премии "Маршрут года" - РИА Новости, 10.11.2022

Три столичных проекта получили призы на премии "Маршрут года"

Сразу три столичных проекта получили призы на Всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:58

2022-11-10T14:58

2022-11-10T14:58

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сразу три столичных проекта получили призы на Всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина."Наивысшая награда — у приложения "Узнай Москву", литературный гид, размещенный на одноименном портале, занял третье место в номинации "Лучший велосипедный маршрут". А совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга, которая предлагает за несколько дней посетить интересные локации двух городов, стала второй в категории "Лучший межрегиональный маршрут", — отметила Сергунина.Отмечается, что в финал конкурса также вышли гид портала "Узнай Москву" по знаменитым советским высоткам и проект для детей "Узнай Москву с Чевостиком". За победу в финале боролось 296 претендентов из 63 регионов России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

наталья сергунина, москва, россия, новости - туризм, маршруты, туризм, туристы