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Три столичных проекта получили призы на премии "Маршрут года"
Три столичных проекта получили призы на премии "Маршрут года" - РИА Новости, 10.11.2022
Три столичных проекта получили призы на премии "Маршрут года"
Сразу три столичных проекта получили призы на Всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:58
2022-11-10T14:58
2022-11-10T14:58
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сразу три столичных проекта получили призы на Всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина."Наивысшая награда — у приложения "Узнай Москву", литературный гид, размещенный на одноименном портале, занял третье место в номинации "Лучший велосипедный маршрут". А совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга, которая предлагает за несколько дней посетить интересные локации двух городов, стала второй в категории "Лучший межрегиональный маршрут", — отметила Сергунина.Отмечается, что в финал конкурса также вышли гид портала "Узнай Москву" по знаменитым советским высоткам и проект для детей "Узнай Москву с Чевостиком". За победу в финале боролось 296 претендентов из 63 регионов России.
https://ria.ru/20221005/moskva-1821340180.html
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РИА Новости
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наталья сергунина, москва, россия, новости - туризм, маршруты, туризм, туристы
Туризм, Наталья Сергунина, Москва, Россия, Новости - Туризм, маршруты, Туризм, туристы
Три столичных проекта получили призы на премии "Маршрут года"
Три проекта Москвы отметили в финале Всероссийской туристской премии "Маршрут года"