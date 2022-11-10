https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830525248.html

Сбер: с Украины совершают около пяти миллионов мошеннических звонков в день

Сбер: с Украины совершают около пяти миллионов мошеннических звонков в день - РИА Новости, 10.11.2022

Сбер: с Украины совершают около пяти миллионов мошеннических звонков в день

Мошенники из украинских кол-центров за 2022 год сделали 1,5 миллиарда попыток позвонить клиентам банков с целью похитить деньги, говорится в проведенном... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:17

2022-11-10T15:17

2022-11-10T15:17

технологии

украина

сбер

сбербанк россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мошенники из украинских кол-центров за 2022 год сделали 1,5 миллиарда попыток позвонить клиентам банков с целью похитить деньги, говорится в проведенном Сбербанком анализе мошеннических звонков с территории Украины, опубликованном на портале по кибербезопасности "Кибрарий"."По оценке Сбера, в 2022 году мошенники сделали 1, 5 миллиарда попыток позвонить клиентам банков с целью похитить денежные средства. В течение последнего полугодия только в Сбере такие попытки затронули более 65% клиентской базы. В день совершается около 5 миллионов звонков, в том числе с помощью роботизированных виртуальных ассистентов, которые мошенники используют в своих схемах", - говорится в сообщении.Подавляющее большинство звонков из кол-центров Украины поступают на российские номера, на втором месте - польские. Ранее на третьей строчке была Германия, но с июля звонки туда прекратились, после чего в топ стран вошли также Казахстан, Таджикистан и Белоруссия, выяснили в банке.По экспертной оценке Сбера, сегодня на долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, остальные располагаются на территории России и стран СНГ. После начала спецоперации количество таких звонков снизилось на 30%."По нашей оценке, причины этого падения следующие: ликвидация действующих call-центров на присоединенных территориях (Бердянск, Мелитополь, Херсон и пр.), атаки на энергетическую инфраструктуру основных городов размещения (Днепр, Харьков и пр.), работу, проводимую профильными ФОИВ (федеральными органами исполнительной власти – ред.) и операторами связи, по наведению порядка в телефонии", - сказано в материалах.

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/konflikt-1830493590.html

https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830442028.html

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технологии, украина, сбер, сбербанк россии, россия