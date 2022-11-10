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ЕС предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа - РИА Новости, 10.11.2022
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ЕС предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа
ЕС предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа - РИА Новости, 10.11.2022
ЕС предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа
Молдавия получит от ЕС помощь в виде 200 миллионов евро для закупки газа в случае его нехватки, заявила на брифинге в Кишиневе председатель Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:25
2022-11-10T11:25
экономика
евросоюз
еврокомиссия
молдавия
кишинев
урсула фон дер ляйен
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия получит от ЕС помощь в виде 200 миллионов евро для закупки газа в случае его нехватки, заявила на брифинге в Кишиневе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен находится в Кишиневе с рабочим визитом."Молдавия сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который касается не только нехватки газа и электроэнергии, но и проблем с возможностью их оплатить. Мы подготовили пакет дополнительной энергетической поддержки Молдавии, 200 миллионов евро будет подготовлено для Молдавии в случае необходимости закупки газа - 100 миллионов в виде гранта и 100 миллионов в виде кредита. Их можно будет получить с 1 января 2023 года", - заявила фон дер Ляйен.Также, по ее словам, ЕС предоставит Кишиневу еще 50 миллионов евро в виде бюджетной помощи для оказания компенсаций нуждающимся. Еврокомиссия работает с донорами, чтобы создать схему поддержки Молдавии в случае необходимости экстренной закупки энергоресурсов.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html
https://ria.ru/20221105/zatraty-1829359967.html
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, молдавия, кишинев, урсула фон дер ляйен
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Молдавия, Кишинев, Урсула фон дер Ляйен
11:25 10.11.2022
 
ЕС предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа

Фон дер Ляйен: Молдавия получит от ЕС помощь в виде 200 миллионов евро для закупки газа

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия получит от ЕС помощь в виде 200 миллионов евро для закупки газа в случае его нехватки, заявила на брифинге в Кишиневе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен находится в Кишиневе с рабочим визитом.
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"Молдавия сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который касается не только нехватки газа и электроэнергии, но и проблем с возможностью их оплатить. Мы подготовили пакет дополнительной энергетической поддержки Молдавии, 200 миллионов евро будет подготовлено для Молдавии в случае необходимости закупки газа - 100 миллионов в виде гранта и 100 миллионов в виде кредита. Их можно будет получить с 1 января 2023 года", - заявила фон дер Ляйен.
Также, по ее словам, ЕС предоставит Кишиневу еще 50 миллионов евро в виде бюджетной помощи для оказания компенсаций нуждающимся. Еврокомиссия работает с донорами, чтобы создать схему поддержки Молдавии в случае необходимости экстренной закупки энергоресурсов.
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Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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