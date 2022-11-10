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Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране - РИА Новости, 10.11.2022
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Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране
Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране - РИА Новости, 10.11.2022
Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали в четверг утром в Кишиневе гостиницу, где остановилась председатель Еврокомиссии... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:31
2022-11-10T15:39
в мире
майя санду
урсула фон дер ляйен
молдавия
кишинев
россия
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали в четверг утром в Кишиневе гостиницу, где остановилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и администрацию президента страны Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.Ранее правоохранительные органы Молдавии призывали жителей Кишинева соблюдать дисциплину во время визита в республику главы Еврокомиссии и других еврочиновников. Однако участники бессрочных протестов, которые начались в молдавской столице в сентябре, решили не следовать этим рекомендациям, а пытаются обратить внимание представителей Евросоюза на ситуацию в стране."Мы хотим донести до европейских чиновников истинное положение дел в стране. Санду – диктатор, манипулирует демократическими ценностями. Эта власть довела страну до экономического и энергетического кризиса, преследует несогласных с политикой президента, называет протестное движение частью гибридной войны, а протестующих – маргиналами", - сказал РИА Новости один из лидеров протеста Дину Цуркану.Манифестантов в центре Кишинева оттеснили от "президентского дворца", акция протеста прошла напротив здания – в сквере Театра оперы и балета. В митинге участвовали гражданские активисты, депутаты фракции "Шор". Полиция в действия протестующих не вмешивалась.Накануне поздно вечером приезд в Молдавию председателя Еврокомиссии также встретили протестом, он прошел в аэропорту Кишинева.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html
https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830280107.html
https://ria.ru/20221108/gaz-1830022952.html
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в мире, майя санду, урсула фон дер ляйен, молдавия, кишинев, россия, еврокомиссия
В мире, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, Молдавия, Кишинев, Россия, Еврокомиссия
10:31 10.11.2022 (обновлено: 15:39 10.11.2022)
 
Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране

Оппозиция Молдавии призвала главу ЕК фон дер Ляйен обратить внимание на ситуацию в стране

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкЖители Кишинева на митинге перед встречей президента Молдавии Майи Санду и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. 10 ноября 2022
Жители Кишинева на митинге перед встречей президента Молдавии Майи Санду и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. 10 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Жители Кишинева на митинге перед встречей президента Молдавии Майи Санду и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. 10 ноября 2022
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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали в четверг утром в Кишиневе гостиницу, где остановилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и администрацию президента страны Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее правоохранительные органы Молдавии призывали жителей Кишинева соблюдать дисциплину во время визита в республику главы Еврокомиссии и других еврочиновников. Однако участники бессрочных протестов, которые начались в молдавской столице в сентябре, решили не следовать этим рекомендациям, а пытаются обратить внимание представителей Евросоюза на ситуацию в стране.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом
"Мы хотим донести до европейских чиновников истинное положение дел в стране. Санду – диктатор, манипулирует демократическими ценностями. Эта власть довела страну до экономического и энергетического кризиса, преследует несогласных с политикой президента, называет протестное движение частью гибридной войны, а протестующих – маргиналами", - сказал РИА Новости один из лидеров протеста Дину Цуркану.
Манифестантов в центре Кишинева оттеснили от "президентского дворца", акция протеста прошла напротив здания – в сквере Театра оперы и балета. В митинге участвовали гражданские активисты, депутаты фракции "Шор". Полиция в действия протестующих не вмешивалась.
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Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор"
Накануне поздно вечером приезд в Молдавию председателя Еврокомиссии также встретили протестом, он прошел в аэропорту Кишинева.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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В миреМайя СандуУрсула фон дер ЛяйенМолдавияКишиневРоссияЕврокомиссия
 
 
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