https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830418926.html

Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране

Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране - РИА Новости, 10.11.2022

Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали в четверг утром в Кишиневе гостиницу, где остановилась председатель Еврокомиссии... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:31

2022-11-10T10:31

2022-11-10T15:39

в мире

майя санду

урсула фон дер ляйен

молдавия

кишинев

россия

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали в четверг утром в Кишиневе гостиницу, где остановилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и администрацию президента страны Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.Ранее правоохранительные органы Молдавии призывали жителей Кишинева соблюдать дисциплину во время визита в республику главы Еврокомиссии и других еврочиновников. Однако участники бессрочных протестов, которые начались в молдавской столице в сентябре, решили не следовать этим рекомендациям, а пытаются обратить внимание представителей Евросоюза на ситуацию в стране."Мы хотим донести до европейских чиновников истинное положение дел в стране. Санду – диктатор, манипулирует демократическими ценностями. Эта власть довела страну до экономического и энергетического кризиса, преследует несогласных с политикой президента, называет протестное движение частью гибридной войны, а протестующих – маргиналами", - сказал РИА Новости один из лидеров протеста Дину Цуркану.Манифестантов в центре Кишинева оттеснили от "президентского дворца", акция протеста прошла напротив здания – в сквере Театра оперы и балета. В митинге участвовали гражданские активисты, депутаты фракции "Шор". Полиция в действия протестующих не вмешивалась.Накануне поздно вечером приезд в Молдавию председателя Еврокомиссии также встретили протестом, он прошел в аэропорту Кишинева.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html

https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830280107.html

https://ria.ru/20221108/gaz-1830022952.html

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в мире, майя санду, урсула фон дер ляйен, молдавия, кишинев, россия, еврокомиссия