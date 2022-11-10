https://ria.ru/20221110/mintsifry-1830437723.html

Минцифры довольно ситуацией с импортозамещением средств защиты информации

Минцифры довольно ситуацией с импортозамещением средств защиты информации - РИА Новости, 10.11.2022

Минцифры довольно ситуацией с импортозамещением средств защиты информации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ положительно оценивает ситуацию с импортозамещением средств защиты информации и считает... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:40

2022-11-10T11:40

2022-11-10T11:40

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ положительно оценивает ситуацию с импортозамещением средств защиты информации и считает возможным отказ от использования таких средств из недружественных стран с 2025 года, сообщил заместитель главы ведомства Александр Шойтов."Ситуация в области импортозамещения средств защиты информации в целом значительно лучше, чем в других сферах... информационных технологий... Другой вопрос, что не всегда это прямо точный аналог средств (защиты информации из недружественных стран). Речь идет о том, что, возможно, потребуется... перепроектирование системы информационной безопасности", - сказал он в ходе IX международного форума "ИТ-Диалог".Отвечая на вопрос модератора дискуссии, возможен ли в России отказ от использования средств защиты информации из недружественных стран с 2025 года, Шойтов сказал, что "это, конечно, возможно".С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.

https://ria.ru/20221110/rustore-1830418302.html

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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)