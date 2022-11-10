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Минцифры довольно ситуацией с импортозамещением средств защиты информации - РИА Новости, 10.11.2022
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Минцифры довольно ситуацией с импортозамещением средств защиты информации
Минцифры довольно ситуацией с импортозамещением средств защиты информации - РИА Новости, 10.11.2022
Минцифры довольно ситуацией с импортозамещением средств защиты информации
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ положительно оценивает ситуацию с импортозамещением средств защиты информации и считает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:40
2022-11-10T11:40
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ положительно оценивает ситуацию с импортозамещением средств защиты информации и считает возможным отказ от использования таких средств из недружественных стран с 2025 года, сообщил заместитель главы ведомства Александр Шойтов."Ситуация в области импортозамещения средств защиты информации в целом значительно лучше, чем в других сферах... информационных технологий... Другой вопрос, что не всегда это прямо точный аналог средств (защиты информации из недружественных стран). Речь идет о том, что, возможно, потребуется... перепроектирование системы информационной безопасности", - сказал он в ходе IX международного форума "ИТ-Диалог".Отвечая на вопрос модератора дискуссии, возможен ли в России отказ от использования средств защиты информации из недружественных стран с 2025 года, Шойтов сказал, что "это, конечно, возможно".С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.
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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
11:40 10.11.2022
 
Минцифры довольно ситуацией с импортозамещением средств защиты информации

Замглавы Минцифры Шойтов: ситуация с импортозамещением средств защиты информации хорошая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОткрытие первого в России музея криптографии
Открытие первого в России музея криптографии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Открытие первого в России музея криптографии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ положительно оценивает ситуацию с импортозамещением средств защиты информации и считает возможным отказ от использования таких средств из недружественных стран с 2025 года, сообщил заместитель главы ведомства Александр Шойтов.
"Ситуация в области импортозамещения средств защиты информации в целом значительно лучше, чем в других сферах... информационных технологий... Другой вопрос, что не всегда это прямо точный аналог средств (защиты информации из недружественных стран). Речь идет о том, что, возможно, потребуется... перепроектирование системы информационной безопасности", - сказал он в ходе IX международного форума "ИТ-Диалог".
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10:28
RuStore будет обязательно предустанавливаться на устройства в 2023 году
Отвечая на вопрос модератора дискуссии, возможен ли в России отказ от использования средств защиты информации из недружественных стран с 2025 года, Шойтов сказал, что "это, конечно, возможно".
С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.
Cмартфон в фирменном магазине Samsung в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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ТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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