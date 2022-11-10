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Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание" - РИА Новости, 10.11.2022
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Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание"
Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание" - РИА Новости, 10.11.2022
Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание"
Минпросвещения России прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах, следует из изменений, которые министерство внесло в порядок осуществления... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:21
2022-11-10T19:21
общество
россия
дети
школа
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах, следует из изменений, которые министерство внесло в порядок осуществления образовательной деятельности, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ", - говорится в документе.Добавляется, что домашнее задание выполняется в целях совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, учебно-познавательных и учебно-практических задач в соответствии с планируемыми результатами рабочей программы учебного предмета."Определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими работниками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических особенностей, способностей и интересов обучающихся", - сказано в документе.
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общество, россия, дети, школа
Общество, Россия, Дети, Школа
19:21 10.11.2022
 
Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание"

Минпросвещения прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРебенок делает домашнее задание
Ребенок делает домашнее задание - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ребенок делает домашнее задание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах, следует из изменений, которые министерство внесло в порядок осуществления образовательной деятельности, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ", - говорится в документе.
Добавляется, что домашнее задание выполняется в целях совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, учебно-познавательных и учебно-практических задач в соответствии с планируемыми результатами рабочей программы учебного предмета.
"Определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими работниками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических особенностей, способностей и интересов обучающихся", - сказано в документе.
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