https://ria.ru/20221110/minprosvescheniya-1830609070.html

Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание"

Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание" - РИА Новости, 10.11.2022

Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание"

Минпросвещения России прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах, следует из изменений, которые министерство внесло в порядок осуществления... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:21

2022-11-10T19:21

2022-11-10T19:21

общество

россия

дети

школа

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах, следует из изменений, которые министерство внесло в порядок осуществления образовательной деятельности, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ", - говорится в документе.Добавляется, что домашнее задание выполняется в целях совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, учебно-познавательных и учебно-практических задач в соответствии с планируемыми результатами рабочей программы учебного предмета."Определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими работниками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических особенностей, способностей и интересов обучающихся", - сказано в документе.

https://ria.ru/20220916/uchebnik-1817220528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, дети, школа