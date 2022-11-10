https://ria.ru/20221110/minprosvescheniya-1830609070.html
Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание"
Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание" - РИА Новости, 10.11.2022
Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание"
Минпросвещения России прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах, следует из изменений, которые министерство внесло в порядок осуществления... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:21
2022-11-10T19:21
2022-11-10T19:21
общество
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школа
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах, следует из изменений, которые министерство внесло в порядок осуществления образовательной деятельности, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ", - говорится в документе.Добавляется, что домашнее задание выполняется в целях совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, учебно-познавательных и учебно-практических задач в соответствии с планируемыми результатами рабочей программы учебного предмета."Определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими работниками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических особенностей, способностей и интересов обучающихся", - сказано в документе.
https://ria.ru/20220916/uchebnik-1817220528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дети, школа
Общество, Россия, Дети, Школа
Минпросвещения официально определило понятие "домашнее задание"
Минпросвещения прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Минпросвещения России прописало понятие "домашнее задание" в нормативных документах, следует из изменений, которые министерство внесло в порядок осуществления образовательной деятельности, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ", - говорится в документе.
Добавляется, что домашнее задание выполняется в целях совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, учебно-познавательных и учебно-практических задач в соответствии с планируемыми результатами рабочей программы учебного предмета.
"Определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими работниками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических особенностей, способностей и интересов обучающихся", - сказано в документе.