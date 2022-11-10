Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/minoborony-1830485620.html
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.11.2022
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска сорвали попытку двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики, сообщило... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:36
2022-11-10T15:12
специальная военная операция на украине
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_5002828c3ee75245263f921fa49158ea.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики, сообщило Министерство обороны. "В результате огневого поражения потери противника составили: до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что всего за сутки потери среди ВСУ, поддерживающих их боевиков и наемников составили 160 человек.Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о пресечении всех попыток наступательных действий со стороны украинских вооруженных сил на Купянском и Краснолиманском направлениях.Он также заявил о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Так, на Донецком направлении ВС завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского. На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_483:0:2845:1772_1920x0_80_0_0_d227e016e38571ae99ef50a308a754be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, украина, сергей шойгу, сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Украина, Сергей Шойгу, Сергей Суровикин
13:36 10.11.2022 (обновлено: 15:12 10.11.2022)
 
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС России в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики, сообщило Министерство обороны.
"В результате огневого поражения потери противника составили: до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа", — уточнили в ведомстве.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
Отмечается, что всего за сутки потери среди ВСУ, поддерживающих их боевиков и наемников составили 160 человек.
Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о пресечении всех попыток наступательных действий со стороны украинских вооруженных сил на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Он также заявил о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Так, на Донецком направлении ВС завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского. На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир ПутинУкраинаСергей ШойгуСергей Суровикин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала