https://ria.ru/20221110/minoborony-1830485620.html
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.11.2022
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска сорвали попытку двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики, сообщило... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:36
2022-11-10T13:36
2022-11-10T15:12
специальная военная операция на украине
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_5002828c3ee75245263f921fa49158ea.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики, сообщило Министерство обороны. "В результате огневого поражения потери противника составили: до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что всего за сутки потери среди ВСУ, поддерживающих их боевиков и наемников составили 160 человек.Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о пресечении всех попыток наступательных действий со стороны украинских вооруженных сил на Купянском и Краснолиманском направлениях.Он также заявил о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Так, на Донецком направлении ВС завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского. На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_483:0:2845:1772_1920x0_80_0_0_d227e016e38571ae99ef50a308a754be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, украина, сергей шойгу, сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Украина, Сергей Шойгу, Сергей Суровикин
13:36 10.11.2022 (обновлено: 15:12 10.11.2022)
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении