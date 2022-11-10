https://ria.ru/20221110/minoborony-1830485620.html

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.11.2022

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска сорвали попытку двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики, сообщило... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:36

2022-11-10T13:36

2022-11-10T15:12

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики, сообщило Министерство обороны. "В результате огневого поражения потери противника составили: до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что всего за сутки потери среди ВСУ, поддерживающих их боевиков и наемников составили 160 человек.Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о пресечении всех попыток наступательных действий со стороны украинских вооруженных сил на Купянском и Краснолиманском направлениях.Он также заявил о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Так, на Донецком направлении ВС завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского. На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, украина, сергей шойгу, сергей суровикин