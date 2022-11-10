https://ria.ru/20221110/migranty-1830629436.html

В МВД Италии прокомментировали вопрос о принятии 234 мигрантов

В МВД Италии прокомментировали вопрос о принятии 234 мигрантов - РИА Новости, 10.11.2022

В МВД Италии прокомментировали вопрос о принятии 234 мигрантов

Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози назвал "абсолютно непонятным" заявление французского коллеги Жеральда Дарманена о корабле Ocean Viking с 234 мигрантами,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T21:54

2022-11-10T21:54

2022-11-10T22:40

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мвд италии

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РИМ, 10 ноя – РИА Новости. Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози назвал "абсолютно непонятным" заявление французского коллеги Жеральда Дарманена о корабле Ocean Viking с 234 мигрантами, которому разрешили пришвартоваться в порту Тулона, отметив, что Италия противостоит проблеме нелегальной миграции в одиночку."Реакция Франции на просьбу принять 234 мигранта - когда только в этом году Италия приняла 90 тысяч - совершенно непонятна перед лицом постоянных призывов к солидарности в отношении этих людей. Но это еще показывает, насколько тверда и решительна позиция других стран перед лицом нелегальной миграции. Чего мы не понимаем, так это почему Италия должна охотно принимать то, что другие принимать не готовы", - говорится в заявлении Пьянтедози, которое приводит его министерство.По словам главы итальянского МВД, из 90 тысяч прибывших в Италию мигрантов 13 европейских стран заявили о готовности принять около 8 тысяч. Всего же с начала года в другие страны переданы для размещения 117 человек, из которых 38 поехали во Францию.Перед лицом этих абсолютно недостаточных цифр, подчеркнул Пьянтедози, "навязывается принцип", согласно которому Италия является единственным возможным местом прибытия в Европу. Страны первого въезда не могут в одиночку нести бремя ответственности за управление миграционными потоками, добавил он.Ранее Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны в порядке исключения разрешают кораблю Ocean Viking, который принадлежит международной гуманитарной организации SOS Mediterranee, пришвартоваться в порту Тулона. По его словам, принимается во внимание то, что судно находится в море уже больше 15 дней, "в течение которых итальянские власти заставили пассажиров ждать".Дарманен также заявил, что Франция отказывается принимать 3,5 тысячи мигрантов, которые должны были быть перенаправлены из Италии во Францию будущим летом, и призвал другие страны последовать примеру Парижа. Франция также в ближайшее время усилит пограничный контроль с Италией, сообщил министр.Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. В понедельник корабль вышел в направлении Франции от берегов Сицилии, получив отказ на прибытие в один из итальянских портов.

https://ria.ru/20221110/dichirico-1830425358.html

https://ria.ru/20221109/zemletryasenie-1830134550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, в мире, италия, франция, тулон, министерство внутренних дел франции, мвд италии, жеральд дарманен