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Мелони подтвердила обязательства Рима перед НАТО, выразив поддержку Украине - РИА Новости, 10.11.2022
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Мелони подтвердила обязательства Рима перед НАТО, выразив поддержку Украине
Мелони подтвердила обязательства Рима перед НАТО, выразив поддержку Украине - РИА Новости, 10.11.2022
Мелони подтвердила обязательства Рима перед НАТО, выразив поддержку Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила обязательства своей страны по отношению к НАТО и выразила поддержку Украине. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:44
2022-11-10T15:44
в мире
джорджа мелони
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РИМ, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила обязательства своей страны по отношению к НАТО и выразила поддержку Украине."Подтверждаю обязательства Италии по отношению к НАТО и общим вызовам, с которыми Североатлантический альянс сталкивается в этот деликатный момент", - заявила она в четверг журналистам в правительственном Дворце Киджи после своей первой встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом."Италия решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет, свободу Украины. Политическая сплоченность альянса и наша твердая приверженность поддержке украинского дела являются, с нашей точки зрения, лучшим ответом, который могут дать союзники по НАТО", - подчеркнула премьер.Мелони указала, что приоритетом она считает работу для укрепления альянса в целом, отметив при этом, что Европа должна быть прочной опорой блока, чтобы сделать его "еще более сильным и способным реагировать на угрозы с любого направления".По словам Мелони, что основополагающее значение имеет "стратегическое партнерство НАТО-ЕС". Она отметила, что в ходе встречи со Столтенбергом было обсуждено, как расширить сотрудничество между этими двумя организациями в области обороны. Глава правительства также указала, что особое внимание было уделено проблемам, связанным с ситуацией на южном фланге НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html
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в мире, джорджа мелони, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, италия, нато, евросоюз
В мире, Джорджа Мелони, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Украина, Россия, Италия, НАТО, Евросоюз
15:44 10.11.2022
 
Мелони подтвердила обязательства Рима перед НАТО, выразив поддержку Украине

Премьер Италии Мелони подтвердила обязательства Рима перед НАТО, выразив поддержку Украине

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила обязательства своей страны по отношению к НАТО и выразила поддержку Украине.
"Подтверждаю обязательства Италии по отношению к НАТО и общим вызовам, с которыми Североатлантический альянс сталкивается в этот деликатный момент", - заявила она в четверг журналистам в правительственном Дворце Киджи после своей первой встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10:40
Италия прекратила поставки оружия Украине
"Италия решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет, свободу Украины. Политическая сплоченность альянса и наша твердая приверженность поддержке украинского дела являются, с нашей точки зрения, лучшим ответом, который могут дать союзники по НАТО", - подчеркнула премьер.
Мелони указала, что приоритетом она считает работу для укрепления альянса в целом, отметив при этом, что Европа должна быть прочной опорой блока, чтобы сделать его "еще более сильным и способным реагировать на угрозы с любого направления".
По словам Мелони, что основополагающее значение имеет "стратегическое партнерство НАТО-ЕС". Она отметила, что в ходе встречи со Столтенбергом было обсуждено, как расширить сотрудничество между этими двумя организациями в области обороны. Глава правительства также указала, что особое внимание было уделено проблемам, связанным с ситуацией на южном фланге НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДжорджа МелониЙенс СтолтенбергСергей ЛавровУкраинаРоссияИталияНАТОЕвросоюз
 
 
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