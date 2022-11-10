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Группа бойцов ЛНР вернулась в Луганск после освобождения из плена

Группа бойцов ЛНР вернулась в Луганск после освобождения из плена - РИА Новости, 10.11.2022

Группа бойцов ЛНР вернулась в Луганск после освобождения из плена

В Луганск вернулись бойцы ЛНР, освобожденные из украинского плена, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:13

2022-11-10T08:13

2022-11-10T09:45

луганская народная республика

луганск

войска воздушно-космической обороны

леонид пасечник

денис пушилин

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. В Луганск вернулись бойцы ЛНР, освобожденные из украинского плена, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.Он уточнил, что все военнослужащие пройдут медобследование и реабилитацию.Власти продолжают работать над освобождением всех, кто остается в плену, заключил Пасечник.Третьего ноября с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 107 российских военнослужащих. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 человек — из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html

луганская народная республика

луганск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, луганск, войска воздушно-космической обороны, леонид пасечник, денис пушилин, безопасность