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Группа бойцов ЛНР вернулась в Луганск после освобождения из плена
Группа бойцов ЛНР вернулась в Луганск после освобождения из плена - РИА Новости, 10.11.2022
Группа бойцов ЛНР вернулась в Луганск после освобождения из плена
В Луганск вернулись бойцы ЛНР, освобожденные из украинского плена, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:13
2022-11-10T08:13
2022-11-10T09:45
луганская народная республика
луганск
войска воздушно-космической обороны
леонид пасечник
денис пушилин
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. В Луганск вернулись бойцы ЛНР, освобожденные из украинского плена, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.Он уточнил, что все военнослужащие пройдут медобследование и реабилитацию.Власти продолжают работать над освобождением всех, кто остается в плену, заключил Пасечник.Третьего ноября с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 107 российских военнослужащих. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 человек — из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганск, войска воздушно-космической обороны, леонид пасечник, денис пушилин, безопасность
Луганская Народная Республика, Луганск, Войска воздушно-космической обороны, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Безопасность
08:13 10.11.2022 (обновлено: 09:45 10.11.2022)
Группа бойцов ЛНР вернулась в Луганск после освобождения из плена
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 35 военнослужащих