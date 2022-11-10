https://ria.ru/20221110/laos-1830459249.html
Из Владивостока до Лаоса планируют запустить еще один авиарейс
Из Владивостока до Лаоса планируют запустить еще один авиарейс - РИА Новости, 10.11.2022
Из Владивостока до Лаоса планируют запустить еще один авиарейс
Дополнительный рейс во Вьентьян запустят из Владивостока и Красноярска во вторник, 20 декабря, рассказал РИА Новости учредитель организующей эти перелеты... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:16
2022-11-10T15:16
2022-11-10T15:45
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Дополнительный рейс во Вьентьян запустят из Владивостока и Красноярска во вторник, 20 декабря, рассказал РИА Новости учредитель организующей эти перелеты компании "РусАзия", почетный консул Лаоса Александр Вирич.По его словам, самолет будет вылетать из Владивостока по вторникам в 13.30 по местному времени (06.30 мск), прибывать во Вьентьян, лететь оттуда в Красноярск, возвращаться во Вьентьян и обратно во Владивосток.Субботний рейс Владивосток - Вьентьян продолжат выполнять параллельно с новым. Цены на билеты "будут складываться исходя из обстановки", отметил Вирич, добавив, что под Новый год вероятно подорожание.Собеседник подчеркнул, что его компания желает "сделать из Вьентьяна Южную Корею", то есть помочь туристам летать в интересующие точки Азии через аэропорт лаосской столицы. В качестве примеров доступных таким образом направлений Вирич назвал Сингапур, Пхукет и Пномпень.Запуск авиасообщения по маршруту Владивосток - Вьентьян состоялся 29 октября. Желающие улететь в Лаос за несколько дней до начала полетов раскупили билеты и на первый субботний рейс, и на второй, назначенный на 5 ноября.
https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828010143.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, владивосток, вьентьян (город), лаос, красноярск, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Владивосток, Вьентьян (город), Лаос, Красноярск, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь
15:16 10.11.2022 (обновлено: 15:45 10.11.2022)
Из Владивостока до Лаоса планируют запустить еще один авиарейс
Почетный консул: второй рейс в Лаос запустят из Владивостока в декабре