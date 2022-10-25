Рейсы из Владивостока в Лаос пользуются ажиотажным спросом
Билеты на первый авиарейс из Владивостока в Лаос распроданы за четыре дня до вылета
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Билеты на первый и второй рейсы из Владивостока в столицу Лаоса город Вьентьян полностью раскуплены, рассказала РИА Новости представительница компании "РусАзия", которая организует перелеты.
"Желающих очень много", – отметила собеседница агентства. Она также уточнила, что одним рейсом во Вьентьян могут слетать "ориентировочно 167 человек". Билеты эконом-класса туда и обратно в осеннем сезоне обойдутся в 105 тысяч рублей на человека. "Если люди летят, например, на зимовку, а возвращаются в феврале-марте, может быть подешевле", – добавила представительница "РусАзии".
Прямые перелеты планируется начать 29 октября. Это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока. В дальнейшем авиакомпания "Уральские авиалинии" будет осуществлять перелеты между указанными городами каждую неделю по субботам.
Вьентьян – это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы и здания гражданской архитектуры, построенные во времена французского колониального владычества. Из природных объектов туристы могут осмотреть горные хребты, пещеры и водопады. Для россиян власти Лаоса установили безвизовое посещение на протяжении 30 дней. После этого срока можно выехать из страны в соседний Таиланд, куда гражданам РФ также не нужна виза, и вернуться обратно.
19 октября, 02:57Туристов из России приглашают в Лаос после запуска прямого рейса