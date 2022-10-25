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Рейсы из Владивостока в Лаос пользуются ажиотажным спросом - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
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Рейсы из Владивостока в Лаос пользуются ажиотажным спросом
Рейсы из Владивостока в Лаос пользуются ажиотажным спросом - РИА Новости, 25.10.2022
Рейсы из Владивостока в Лаос пользуются ажиотажным спросом
Билеты на первый и второй рейсы из Владивостока в столицу Лаоса город Вьентьян полностью раскуплены, рассказала РИА Новости представительница компании... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:00
2022-10-25T19:00
туризм
туризм
владивосток
лаос
вьентьян (город)
уральские авиалинии
новости - туризм
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Билеты на первый и второй рейсы из Владивостока в столицу Лаоса город Вьентьян полностью раскуплены, рассказала РИА Новости представительница компании "РусАзия", которая организует перелеты."Желающих очень много", – отметила собеседница агентства. Она также уточнила, что одним рейсом во Вьентьян могут слетать "ориентировочно 167 человек". Билеты эконом-класса туда и обратно в осеннем сезоне обойдутся в 105 тысяч рублей на человека. "Если люди летят, например, на зимовку, а возвращаются в феврале-марте, может быть подешевле", – добавила представительница "РусАзии".Прямые перелеты планируется начать 29 октября. Это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока. В дальнейшем авиакомпания "Уральские авиалинии" будет осуществлять перелеты между указанными городами каждую неделю по субботам.Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока, сообщает представительство МИД РФ в столице Приморья.Вьентьян – это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы и здания гражданской архитектуры, построенные во времена французского колониального владычества. Из природных объектов туристы могут осмотреть горные хребты, пещеры и водопады. Для россиян власти Лаоса установили безвизовое посещение на протяжении 30 дней. После этого срока можно выехать из страны в соседний Таиланд, куда гражданам РФ также не нужна виза, и вернуться обратно.
https://ria.ru/20221019/laos-1825013136.html
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туризм, владивосток, лаос, вьентьян (город), уральские авиалинии, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Владивосток, Лаос, Вьентьян (город), Уральские авиалинии, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь
19:00 25.10.2022
 
Рейсы из Владивостока в Лаос пользуются ажиотажным спросом

Билеты на первый авиарейс из Владивостока в Лаос распроданы за четыре дня до вылета

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Владивостока
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Билеты на первый и второй рейсы из Владивостока в столицу Лаоса город Вьентьян полностью раскуплены, рассказала РИА Новости представительница компании "РусАзия", которая организует перелеты.
"Желающих очень много", – отметила собеседница агентства. Она также уточнила, что одним рейсом во Вьентьян могут слетать "ориентировочно 167 человек". Билеты эконом-класса туда и обратно в осеннем сезоне обойдутся в 105 тысяч рублей на человека. "Если люди летят, например, на зимовку, а возвращаются в феврале-марте, может быть подешевле", – добавила представительница "РусАзии".
Прямые перелеты планируется начать 29 октября. Это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока. В дальнейшем авиакомпания "Уральские авиалинии" будет осуществлять перелеты между указанными городами каждую неделю по субботам.
Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока, сообщает представительство МИД РФ в столице Приморья.
Вьентьян – это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы и здания гражданской архитектуры, построенные во времена французского колониального владычества. Из природных объектов туристы могут осмотреть горные хребты, пещеры и водопады. Для россиян власти Лаоса установили безвизовое посещение на протяжении 30 дней. После этого срока можно выехать из страны в соседний Таиланд, куда гражданам РФ также не нужна виза, и вернуться обратно.
Храм в Луангпхабанге, Лаос - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 02:57
Туристов из России приглашают в Лаос после запуска прямого рейса
 
ТуризмТуризмВладивостокЛаосВьентьян (город)Уральские авиалинииНовости - Туризмтуристыкуда можно лететь
 
 
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