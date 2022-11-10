https://ria.ru/20221110/kriminal-1830205473.html

"Умер, не приходя в сознание". Что устроили подростки под Нижним Новгородом

"Умер, не приходя в сознание". Что устроили подростки под Нижним Новгородом - РИА Новости, 10.11.2022

"Умер, не приходя в сознание". Что устроили подростки под Нижним Новгородом

В городе Заволжье Нижегородской области троих молодых людей обвиняют в жестоком избиении 39-летнего инвалида Алексея Маркова. Через несколько дней он скончался. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:00

2022-11-10T08:00

2022-11-10T08:12

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В городе Заволжье Нижегородской области троих молодых людей обвиняют в жестоком избиении 39-летнего инвалида Алексея Маркова. Через несколько дней он скончался. Самого старшего из подозреваемых отправили в СИЗО. Остальные — под домашним арестом. Местные опасаются, что подростки уйдут от наказания, — и не без оснований."Дядя лег спать"Вечером 26 октября Алексей Марков отправился на прогулку в парк недалеко от дома. Там его окружила группа старшеклассников. Обвинили в краже из ларька бургера за 60 рублей. Один представился сыном владельца торговой точки.Словесная перепалка быстро переросла в драку. По словам очевидцев, Алексея повалили на землю и по очереди на него прыгали. Продавщица соседнего магазина пыталась утихомирить хулиганов, но те не реагировали. Вызвала полицию.Марков к тому времени уже потерял сознание. Вместо того чтобы оказать первую помощь, подруги школьников снимали все на видео. На опубликованной в интернете записи видно: человек лежит на земле, из носа и рта течет кровь, вокруг — около десяти подростков. Смеются, матерятся, отпускают шуточки."Дядя лег спать, — комментирует за кадром одна из девочек. — Бай-бай! Давайте его на прогиб возьмем (имеется в виду борцовский прием. — Прим. ред.)".Пострадавшего отвезли в реанимацию. Подозреваемых полицейские установили в тот же вечер: 20-летний Алексей Ганин и двое его 15-летних приятелей Денис и Игорь (имена несовершеннолетних изменены).Уголовное дело возбудили по статье 111 части 3 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц". Ганина по решению городского суда задержали на два месяца. Школьников оставили под домашним арестом.Психологическая травмаЭто преступление возмутило 40-тысячное Заволжье. Судя по комментариям в местных пабликах, людей поразила не только жестокость нападавших, но и равнодушие их подруг, снимавших избиение на телефон. Еще больший шум поднялся, когда выяснилось, что пострадавший — инвалид."В 2001-м у Алексея убили родителей, — рассказывает Виктор, знакомый Маркова. — Причем с матерью расправились на глазах у сына. Точных причин не знаю. Вроде бы связано с бизнесом. У Леши вскоре возникли проблемы с психикой".Он бросил политехнический институт, поступил в автомоторный техникум. Потом переехал в Нижний Новгород, устроился на работу и увлекся азартными играми — тогда они еще были легальными. Спустя пару лет вернулся в Заволжье, поселился у бабушки.По словам знакомых, молодой человек ушел в себя, практически ни с кем не общался, свободное время проводил за чтением религиозной литературы."Его бабушка умерла три года назад, — добавляет Виктор. — Жил один, нигде не работал. Возможно, из-за проблем с деньгами — пенсия по инвалидности небольшая — действительно не заплатил за тот бургер. Но это не повод избивать человека. Тем более Лешу — безобидного и совершенно неконфликтного".Любитель бирманского боксаВ Заволжье уверены: подростки хотели произвести впечатление на девушек, поэтому и пристали к Алексею."Мы были в шоке, когда узнали, что Денис избил инвалида, — говорит Олеся, одноклассница одного из подозреваемых. — Ни разу его ни в чем подобном не замечали. Неплохо учится. Видимо, попал под дурное влияние".Оба подростка воспитываются в благополучных семьях и на учете не состоят.Арестованный Алексей Ганин, судя по личной странице во "ВКонтакте", — студент Нижегородского педагогического университета, факультет физической культуры и спорта. Со школы занимался бирманским боксом и даже побеждал на соревнованиях. Затем переключился на хоккей. Отец — бизнесмен, владелец нескольких фирм."У школьников родители тоже при деньгах, — отмечает Виктор. — Они сопровождали их в суд при избрании меры пресечения. Подростки держались уверенно. Во всяком случае раскаяния на их лицах я не заметил. Отец одного из обвиняемых пытался выйти на тетю Маркова — когда тот был в реанимации. Не знаю, для чего. То ли хотел помочь в лечении, то ли — урегулировать конфликт без суда".Так или иначе, это уже не получится — 31 октября Алексей умер в больнице, не приходя в сознание. Квалификацию ужесточили: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Теперь Ганину, если вину докажут, грозит до 15 лет лишения свободы. Подросткам — до десяти. Оба по-прежнему под домашним арестом.

https://ria.ru/20221028/ubiystvo-1826915862.html

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html

https://ria.ru/20220822/kriminal-1810838329.html

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, нижегородская область, нижний новгород