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Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/kherson-1830570016.html
Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра
Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра
Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:05
2022-11-10T17:38
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир сальдо
херсонская область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Видеозапись с его обращением РИА Новости предоставили в пресс-службе ЛДПР.Сальдо отметил, что ситуация в регионе сейчас неспокойная и руководство вынуждено принимать тяжелые решения. "Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, — это правое дело", — подчеркнул глава области.Как сообщила сегодня заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева, мирные жители сохраняют возможность покинуть правобережную часть Херсонской области. Но сделать это они смогут только в частном порядке, так как организованный выезд уже прекратился.При этом проезд на правый берег закрыт в целях безопасности.Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. Но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как сообщил военачальник главе ведомства, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830325830.html
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херсонская область
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безопасность, владимир сальдо, херсонская область , россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы РФ
17:05 10.11.2022 (обновлено: 17:38 10.11.2022)
 
Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра

Сальдо назвал передислокацию российских войск на левый берег Днепра тяжелым решением

© AP PhotoРоссийские военные в Херсоне
Российские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo
Российские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Видеозапись с его обращением РИА Новости предоставили в пресс-службе ЛДПР.

"Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации", — сказал он.

Сальдо отметил, что ситуация в регионе сейчас неспокойная и руководство вынуждено принимать тяжелые решения.
"Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, — это правое дело", — подчеркнул глава области.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
Как сообщила сегодня заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева, мирные жители сохраняют возможность покинуть правобережную часть Херсонской области. Но сделать это они смогут только в частном порядке, так как организованный выезд уже прекратился.
При этом проезд на правый берег закрыт в целях безопасности.
Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. Но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:33Специальная военная операция на Украине
Корреспонденты РИА Новости покинули Херсон с последним паромом
Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как сообщил военачальник главе ведомства, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир СальдоХерсонская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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