https://ria.ru/20221110/kherson-1830570016.html

Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра

Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.11.2022

Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра

Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:05

2022-11-10T17:05

2022-11-10T17:38

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир сальдо

херсонская область

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Видеозапись с его обращением РИА Новости предоставили в пресс-службе ЛДПР.Сальдо отметил, что ситуация в регионе сейчас неспокойная и руководство вынуждено принимать тяжелые решения. "Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, — это правое дело", — подчеркнул глава области.Как сообщила сегодня заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева, мирные жители сохраняют возможность покинуть правобережную часть Херсонской области. Но сделать это они смогут только в частном порядке, так как организованный выезд уже прекратился.При этом проезд на правый берег закрыт в целях безопасности.Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. Но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как сообщил военачальник главе ведомства, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830325830.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир сальдо, херсонская область , россия, вооруженные силы рф