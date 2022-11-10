https://ria.ru/20221110/kherson-1830570016.html
Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра
Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра
Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:05
2022-11-10T17:05
2022-11-10T17:38
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир сальдо
херсонская область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Видеозапись с его обращением РИА Новости предоставили в пресс-службе ЛДПР.Сальдо отметил, что ситуация в регионе сейчас неспокойная и руководство вынуждено принимать тяжелые решения. "Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, — это правое дело", — подчеркнул глава области.Как сообщила сегодня заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева, мирные жители сохраняют возможность покинуть правобережную часть Херсонской области. Но сделать это они смогут только в частном порядке, так как организованный выезд уже прекратился.При этом проезд на правый берег закрыт в целях безопасности.Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. Но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как сообщил военачальник главе ведомства, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830325830.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир сальдо, херсонская область , россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы РФ
17:05 10.11.2022 (обновлено: 17:38 10.11.2022)
Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра
Сальдо назвал передислокацию российских войск на левый берег Днепра тяжелым решением
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Видеозапись с его обращением РИА Новости предоставили в пресс-службе ЛДПР.
"Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации", — сказал он.
Сальдо отметил, что ситуация в регионе сейчас неспокойная и руководство вынуждено принимать тяжелые решения.
"Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, — это правое дело", — подчеркнул глава области.
Как сообщила сегодня заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева, мирные жители сохраняют возможность покинуть правобережную часть Херсонской области. Но сделать это они смогут только в частном порядке, так как организованный выезд уже прекратился.
При этом проезд на правый берег закрыт в целях безопасности.
Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. Но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу
согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области
по левому берегу Днепра. Как сообщил военачальник главе ведомства, ВСУ
продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном
группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.