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Херсонские власти заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/kherson-1830546347.html
Херсонские власти заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно
Херсонские власти заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно - РИА Новости, 10.11.2022
Херсонские власти заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно
Возможность выезда населения из правобережной части Херсонской области сохраняется, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:03
2022-11-10T17:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
екатерина губарева
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Возможность выезда населения из правобережной части Херсонской области сохраняется, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева."Сделать это можно теперь только в частном порядке. Все мероприятия, связанные с организованным выездом, прекращены, их возобновление не планируется", — сказала она.При этом, по ее словам, въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается, но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра. Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось эвакуировать более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
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безопасность, россия, екатерина губарева, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Екатерина Губарева, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:03 10.11.2022 (обновлено: 17:09 10.11.2022)
 
Херсонские власти заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно

Замглавы Херсонской области Губарева: возможность выехать с правого берега сохраняется

© РИА Новости / Мария МарикянЭвакуация из Херсона на катере
Эвакуация из Херсона на катере - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Эвакуация из Херсона на катере. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Возможность выезда населения из правобережной части Херсонской области сохраняется, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
"Сделать это можно теперь только в частном порядке. Все мероприятия, связанные с организованным выездом, прекращены, их возобновление не планируется", — сказала она.
При этом, по ее словам, въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.
Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается, но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра. Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Командующий подчеркнул, что из региона удалось эвакуировать более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЕкатерина ГубареваХерсонская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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