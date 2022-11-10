https://ria.ru/20221110/kherson-1830546347.html

Херсонские власти заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно

Херсонские власти заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно - РИА Новости, 10.11.2022

Херсонские власти заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно

Возможность выезда населения из правобережной части Херсонской области сохраняется, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:03

2022-11-10T16:03

2022-11-10T17:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

екатерина губарева

херсонская область

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Возможность выезда населения из правобережной части Херсонской области сохраняется, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева."Сделать это можно теперь только в частном порядке. Все мероприятия, связанные с организованным выездом, прекращены, их возобновление не планируется", — сказала она.При этом, по ее словам, въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается, но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра. Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось эвакуировать более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

россия

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, екатерина губарева, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр