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В КЧР создан единый штаб для военнослужащих СВО и их семей - РИА Новости, 10.11.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР создан единый штаб для военнослужащих СВО и их семей
В КЧР создан единый штаб для военнослужащих СВО и их семей - РИА Новости, 10.11.2022
В КЧР создан единый штаб для военнослужащих СВО и их семей
В Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова создан единый штаб по сбору помощи для военнослужащих из КЧР, проходящих службу в зоне СВО, и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:57
2022-11-10T11:57
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
единая россия
общероссийский народный фронт
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ЧЕРКЕССК, 10 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова создан единый штаб по сбору помощи для военнослужащих из КЧР, проходящих службу в зоне СВО, и членов их семей, сообщает пресс-служба главы региона.В единый штаб вошли члены правительства КЧР, депутаты парламента, региональные отделения политической партии "Единая Россия", ОНФ, общественная организация "Мы вместе", благотворительные организации и волонтеры."В рамках работы единого штаба с целью поддержать бойцов из Карачаево-Черкесии на передовой общественным движением Народный фронт реализуется проект "Все для победы!". Помочь может каждый, и сделать это стало проще: перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей можно по уникальному QR-коду", - сообщает пресс-служба.По поручению руководства республики, продолжается работа с семьями наших мобилизованных по различным проблемным вопросам и по реализации мер поддержки, принятых правительством КЧР.
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рашид темрезов, единая россия, общероссийский народный фронт
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Единая Россия, Общероссийский народный фронт
11:57 10.11.2022
 

В КЧР создан единый штаб для военнослужащих СВО и их семей

© Фото : Рашид Темрезов / ВКонтактеОтправка дополнительного обмундирования, продовольствия и теплой одежды мобилизованным из Карачаево-Черкесии
Отправка дополнительного обмундирования, продовольствия и теплой одежды мобилизованным из Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Рашид Темрезов / ВКонтакте
Отправка дополнительного обмундирования, продовольствия и теплой одежды мобилизованным из Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 10 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова создан единый штаб по сбору помощи для военнослужащих из КЧР, проходящих службу в зоне СВО, и членов их семей, сообщает пресс-служба главы региона.
В единый штаб вошли члены правительства КЧР, депутаты парламента, региональные отделения политической партии "Единая Россия", ОНФ, общественная организация "Мы вместе", благотворительные организации и волонтеры.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 17:04Карачаево-Черкесская Республика
Из КЧР направлен груз для мобилизованных
"В рамках работы единого штаба с целью поддержать бойцов из Карачаево-Черкесии на передовой общественным движением Народный фронт реализуется проект "Все для победы!". Помочь может каждый, и сделать это стало проще: перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей можно по уникальному QR-коду", - сообщает пресс-служба.
По поручению руководства республики, продолжается работа с семьями наших мобилизованных по различным проблемным вопросам и по реализации мер поддержки, принятых правительством КЧР.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЕдиная РоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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