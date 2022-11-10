https://ria.ru/20221110/kchr-1830442560.html

В КЧР создан единый штаб для военнослужащих СВО и их семей

В КЧР создан единый штаб для военнослужащих СВО и их семей - РИА Новости, 10.11.2022

В КЧР создан единый штаб для военнослужащих СВО и их семей

В Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова создан единый штаб по сбору помощи для военнослужащих из КЧР, проходящих службу в зоне СВО, и... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:57

2022-11-10T11:57

2022-11-10T11:57

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

единая россия

общероссийский народный фронт

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ЧЕРКЕССК, 10 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова создан единый штаб по сбору помощи для военнослужащих из КЧР, проходящих службу в зоне СВО, и членов их семей, сообщает пресс-служба главы региона.В единый штаб вошли члены правительства КЧР, депутаты парламента, региональные отделения политической партии "Единая Россия", ОНФ, общественная организация "Мы вместе", благотворительные организации и волонтеры."В рамках работы единого штаба с целью поддержать бойцов из Карачаево-Черкесии на передовой общественным движением Народный фронт реализуется проект "Все для победы!". Помочь может каждый, и сделать это стало проще: перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей можно по уникальному QR-коду", - сообщает пресс-служба.По поручению руководства республики, продолжается работа с семьями наших мобилизованных по различным проблемным вопросам и по реализации мер поддержки, принятых правительством КЧР.

https://ria.ru/20221010/mobilizovannye-1822883416.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, единая россия, общероссийский народный фронт