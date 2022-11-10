https://ria.ru/20221110/informatsiya-1830449964.html
У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры
У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры - РИА Новости, 10.11.2022
У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры
Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов в рамках... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:14
2022-11-10T12:14
2022-11-10T12:14
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
информационная безопасность
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов в рамках форума "ИТ-Диалог"."У нас в основном есть все средства информационной безопасности в нашей стране, которых достаточно для того, чтобы провести импортозамещение", - сказал Шойтов.Замглавы также добавил, что "ситуация в области импортозамещения средств защиты информации, средств криптографической защиты информации, она в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий".С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.
https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828331806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), информационная безопасность, общество
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Информационная безопасность, Общество
У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры
Замглавы Минцифры Шойтов: у России достаточно средств информационной безопасности