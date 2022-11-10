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У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры - РИА Новости, 10.11.2022
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У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры
У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры - РИА Новости, 10.11.2022
У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры
Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов в рамках... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:14
2022-11-10T12:14
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
информационная безопасность
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов в рамках форума "ИТ-Диалог"."У нас в основном есть все средства информационной безопасности в нашей стране, которых достаточно для того, чтобы провести импортозамещение", - сказал Шойтов.Замглавы также добавил, что "ситуация в области импортозамещения средств защиты информации, средств криптографической защиты информации, она в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий".С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), информационная безопасность, общество
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Информационная безопасность, Общество
12:14 10.11.2022
 
У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры

Замглавы Минцифры Шойтов: у России достаточно средств информационной безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов в рамках форума "ИТ-Диалог".
"У нас в основном есть все средства информационной безопасности в нашей стране, которых достаточно для того, чтобы провести импортозамещение", - сказал Шойтов.
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Минцифры планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий
Замглавы также добавил, что "ситуация в области импортозамещения средств защиты информации, средств криптографической защиты информации, она в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий".
С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Информационная безопасностьОбщество
 
 
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