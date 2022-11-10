https://ria.ru/20221110/informatsiya-1830449964.html

У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры

У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры - РИА Новости, 10.11.2022

У России достаточно средств защиты информации, заявило Минцифры

Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов в рамках... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:14

2022-11-10T12:14

2022-11-10T12:14

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

информационная безопасность

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов в рамках форума "ИТ-Диалог"."У нас в основном есть все средства информационной безопасности в нашей стране, которых достаточно для того, чтобы провести импортозамещение", - сказал Шойтов.Замглавы также добавил, что "ситуация в области импортозамещения средств защиты информации, средств криптографической защиты информации, она в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий".С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.

https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828331806.html

https://ria.ru/20221107/mintsifry-1829594614.html

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), информационная безопасность, общество