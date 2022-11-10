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В церкви ПЦУ в Энергодаре нашли тайник с крадеными православными иконами - РИА Новости, 10.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221110/ikony-1830422149.html
В церкви ПЦУ в Энергодаре нашли тайник с крадеными православными иконами
В церкви ПЦУ в Энергодаре нашли тайник с крадеными православными иконами - РИА Новости, 10.11.2022
В церкви ПЦУ в Энергодаре нашли тайник с крадеными православными иконами
Сотрудники российских силовых ведомств провели обыск в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре, где был обнаружен тайник РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:44
2022-11-10T13:02
религия
религия
происшествия
энергодар
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств провели обыск в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре, где был обнаружен тайник с крадеными православными иконами, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудник российского силового ведомства рассказал РИА Новости, что представители ПЦУ способствовали вывозу старинных православных икон с освобожденных территорий."Очевидно, что ПЦУ способствовали расколу христианского общества и незаконному вывозу церковных ценностей, которые в дальнейшем могли быть использованы в мошеннических целях. Найденные сегодня иконы лишь одно из подтверждений", - рассказал собеседник агентства.По предварительным данным, контрабандисты планировали вывести иконы на территорию Украины для дальнейшей перепродажи, заблаговременно спрятав их в церкви ПЦУ по согласованию с ее настоятелем. Иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей."Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора – это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь – на территории Запорожской области, не канули в лету. Эти иконы были возвращены нам в Мелитопольский краеведческий музей. Я считаю, это победа. Для нас они имеют огромную ценность. Эти иконы, которые были украдены из хуторов и сел, сейчас возвращены", - сказал РИА Новости директор Мелитопольского краеведческого музея Евгений Горлочев.По словам директора, иконы готовили для отправки на украинскую сторону. "Это однозначно. При оперативной работе правоохранительных органов они были найдены в тайнике. Мошенники могли использовать это однозначно", - добавил он.Горлочев отметил, что иконы по возможности будут отреставрированы и выставлены в экспозицию, либо будет принято решение передать их в одну из церквей.Архимандрит Иоанн, наместник монастыря Саввы Освященного, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что иконы скорее всего хотели перепродать для извлечения собственной выгоды. "Предварительно можно сказать, что иконы были написаны в конце 19 - начала 20 века, и несколько в начале 19 или даже в конце 18 века. Надо, чтобы это конкретно специалисты смотрели. Судя по их состоянию, их даже не пытались реставрировать последние тридцать лет", - предположил он.
https://ria.ru/20221019/ptsu-1825046241.html
https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html
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религия, происшествия, энергодар, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Религия, Происшествия, Энергодар, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
10:44 10.11.2022 (обновлено: 13:02 10.11.2022)
 
В церкви ПЦУ в Энергодаре нашли тайник с крадеными православными иконами

В церкви ПЦУ в Энергодаре нашли тайник с украденными православными иконами 18-19 века

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтаринные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музе
Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств провели обыск в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре, где был обнаружен тайник с крадеными православными иконами, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудник российского силового ведомства рассказал РИА Новости, что представители ПЦУ способствовали вывозу старинных православных икон с освобожденных территорий.
"Очевидно, что ПЦУ способствовали расколу христианского общества и незаконному вывозу церковных ценностей, которые в дальнейшем могли быть использованы в мошеннических целях. Найденные сегодня иконы лишь одно из подтверждений", - рассказал собеседник агентства.
"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Тайник с крадеными иконами нашли в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре.

Старинная икона, которую пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
1 из 8

Тайник с крадеными иконами нашли в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Контрабандисты планировали переправить ценный груз на украинскую территорию, чтобы потом перепродать.

Старинная икона, которую пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
2 из 8

Контрабандисты планировали переправить ценный груз на украинскую территорию, чтобы потом перепродать.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Вывоз пресекли, иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.

Наместник монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн осматривает старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
3 из 8

Вывоз пресекли, иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.

Старинная икона, которую пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
4 из 8

"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Предварительный анализ показывает, что иконы написаны в конце XIX — начала XX века, а некоторые даже в конце XVIII века.

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
5 из 8

Предварительный анализ показывает, что иконы написаны в конце XIX — начала XX века, а некоторые даже в конце XVIII века.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Судя по состоянию икон, последние тридцать лет их и не пытались реставрировать, говорят специалисты.

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музе
6 из 8

Судя по состоянию икон, последние тридцать лет их и не пытались реставрировать, говорят специалисты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Иконы восстановят и передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности.

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музе
7 из 8

Иконы восстановят и передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В будущем иконы могут пополнить экспозицию музея или достанутся одной из церквей.

Старинная икона, которую пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
8 из 8

В будущем иконы могут пополнить экспозицию музея или достанутся одной из церквей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Тайник с крадеными иконами нашли в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Контрабандисты планировали переправить ценный груз на украинскую территорию, чтобы потом перепродать.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Вывоз пресекли, иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Предварительный анализ показывает, что иконы написаны в конце XIX — начала XX века, а некоторые даже в конце XVIII века.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Судя по состоянию икон, последние тридцать лет их и не пытались реставрировать, говорят специалисты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Иконы восстановят и передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В будущем иконы могут пополнить экспозицию музея или достанутся одной из церквей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
По предварительным данным, контрабандисты планировали вывести иконы на территорию Украины для дальнейшей перепродажи, заблаговременно спрятав их в церкви ПЦУ по согласованию с ее настоятелем. Иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.
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"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора – это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь – на территории Запорожской области, не канули в лету. Эти иконы были возвращены нам в Мелитопольский краеведческий музей. Я считаю, это победа. Для нас они имеют огромную ценность. Эти иконы, которые были украдены из хуторов и сел, сейчас возвращены", - сказал РИА Новости директор Мелитопольского краеведческого музея Евгений Горлочев.
По словам директора, иконы готовили для отправки на украинскую сторону. "Это однозначно. При оперативной работе правоохранительных органов они были найдены в тайнике. Мошенники могли использовать это однозначно", - добавил он.
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Горлочев отметил, что иконы по возможности будут отреставрированы и выставлены в экспозицию, либо будет принято решение передать их в одну из церквей.
Архимандрит Иоанн, наместник монастыря Саввы Освященного, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что иконы скорее всего хотели перепродать для извлечения собственной выгоды. "Предварительно можно сказать, что иконы были написаны в конце 19 - начала 20 века, и несколько в начале 19 или даже в конце 18 века. Надо, чтобы это конкретно специалисты смотрели. Судя по их состоянию, их даже не пытались реставрировать последние тридцать лет", - предположил он.
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