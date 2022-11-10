В церкви ПЦУ в Энергодаре нашли тайник с крадеными православными иконами

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств провели обыск в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре, где был обнаружен тайник с крадеными православными иконами, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудник российского силового ведомства рассказал РИА Новости, что представители ПЦУ способствовали вывозу старинных православных икон с освобожденных территорий."Очевидно, что ПЦУ способствовали расколу христианского общества и незаконному вывозу церковных ценностей, которые в дальнейшем могли быть использованы в мошеннических целях. Найденные сегодня иконы лишь одно из подтверждений", - рассказал собеседник агентства.По предварительным данным, контрабандисты планировали вывести иконы на территорию Украины для дальнейшей перепродажи, заблаговременно спрятав их в церкви ПЦУ по согласованию с ее настоятелем. Иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей."Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора – это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь – на территории Запорожской области, не канули в лету. Эти иконы были возвращены нам в Мелитопольский краеведческий музей. Я считаю, это победа. Для нас они имеют огромную ценность. Эти иконы, которые были украдены из хуторов и сел, сейчас возвращены", - сказал РИА Новости директор Мелитопольского краеведческого музея Евгений Горлочев.По словам директора, иконы готовили для отправки на украинскую сторону. "Это однозначно. При оперативной работе правоохранительных органов они были найдены в тайнике. Мошенники могли использовать это однозначно", - добавил он.Горлочев отметил, что иконы по возможности будут отреставрированы и выставлены в экспозицию, либо будет принято решение передать их в одну из церквей.Архимандрит Иоанн, наместник монастыря Саввы Освященного, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что иконы скорее всего хотели перепродать для извлечения собственной выгоды. "Предварительно можно сказать, что иконы были написаны в конце 19 - начала 20 века, и несколько в начале 19 или даже в конце 18 века. Надо, чтобы это конкретно специалисты смотрели. Судя по их состоянию, их даже не пытались реставрировать последние тридцать лет", - предположил он.
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств провели обыск в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре, где был обнаружен тайник с крадеными православными иконами, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудник российского силового ведомства рассказал РИА Новости, что представители ПЦУ способствовали вывозу старинных православных икон с освобожденных территорий.
"Очевидно, что ПЦУ способствовали расколу христианского общества и незаконному вывозу церковных ценностей, которые в дальнейшем могли быть использованы в мошеннических целях. Найденные сегодня иконы лишь одно из подтверждений", - рассказал собеседник агентства.
"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.
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"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.
"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.
По предварительным данным, контрабандисты планировали вывести иконы на территорию Украины для дальнейшей перепродажи, заблаговременно спрятав их в церкви ПЦУ по согласованию с ее настоятелем. Иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.
"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора – это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь – на территории Запорожской области, не канули в лету. Эти иконы были возвращены нам в Мелитопольский краеведческий музей. Я считаю, это победа. Для нас они имеют огромную ценность. Эти иконы, которые были украдены из хуторов и сел, сейчас возвращены", - сказал РИА Новости директор Мелитопольского краеведческого музея Евгений Горлочев.
По словам директора, иконы готовили для отправки на украинскую сторону. "Это однозначно. При оперативной работе правоохранительных органов они были найдены в тайнике. Мошенники могли использовать это однозначно", - добавил он.
Горлочев отметил, что иконы по возможности будут отреставрированы и выставлены в экспозицию, либо будет принято решение передать их в одну из церквей.
Архимандрит Иоанн, наместник монастыря Саввы Освященного, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что иконы скорее всего хотели перепродать для извлечения собственной выгоды. "Предварительно можно сказать, что иконы были написаны в конце 19 - начала 20 века, и несколько в начале 19 или даже в конце 18 века. Надо, чтобы это конкретно специалисты смотрели. Судя по их состоянию, их даже не пытались реставрировать последние тридцать лет", - предположил он.
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