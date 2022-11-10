"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее
Тайник с крадеными иконами нашли в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре.
Тайник с крадеными иконами нашли в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре.
Контрабандисты планировали переправить ценный груз на украинскую территорию, чтобы потом перепродать.
Контрабандисты планировали переправить ценный груз на украинскую территорию, чтобы потом перепродать.
Вывоз пресекли, иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.
Вывоз пресекли, иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.
"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.
"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.
Предварительный анализ показывает, что иконы написаны в конце XIX — начала XX века, а некоторые даже в конце XVIII века.
Предварительный анализ показывает, что иконы написаны в конце XIX — начала XX века, а некоторые даже в конце XVIII века.
Судя по состоянию икон, последние тридцать лет их и не пытались реставрировать, говорят специалисты.
Судя по состоянию икон, последние тридцать лет их и не пытались реставрировать, говорят специалисты.
Иконы восстановят и передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности.
Иконы восстановят и передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности.
В будущем иконы могут пополнить экспозицию музея или достанутся одной из церквей.
В будущем иконы могут пополнить экспозицию музея или достанутся одной из церквей.