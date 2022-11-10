https://ria.ru/20221110/ikony-1830430627.html

"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее

"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее - РИА Новости, 10.11.2022

"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее

Контрабандисты хотели вывезти из Энергодара старинные православные иконы. Российские силовики во время очередного рейда обнаружили ценности и передали в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:00

2022-11-10T13:00

2022-11-10T13:00

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религия

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энергодар

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Контрабандисты хотели вывезти из Энергодара старинные православные иконы. Российские силовики во время очередного рейда обнаружили ценности и передали в Мелитопольский краеведческий музей. Спасенные сокровища — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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