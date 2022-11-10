Рейтинг@Mail.ru
"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221110/ikony-1830430627.html
"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее
"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее - РИА Новости, 10.11.2022
"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее
Контрабандисты хотели вывезти из Энергодара старинные православные иконы. Российские силовики во время очередного рейда обнаружили ценности и передали в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:00
2022-11-10T13:00
фото
религия
мелитополь
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830427985_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_7c1c0086b843230b01cd89ce821c807a.jpg
Контрабандисты хотели вывезти из Энергодара старинные православные иконы. Российские силовики во время очередного рейда обнаружили ценности и передали в Мелитопольский краеведческий музей. Спасенные сокровища — в фотоленте Ria.ru.
мелитополь
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830427985_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_efb04e1f375b7e5f8c81f6d23afbfb1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, мелитополь, энергодар
Фото, Религия, Мелитополь, Энергодар
13:00 10.11.2022
 

"Это кусочек нашей истории": спасенные иконы в Мелитопольском музее

Читать ria.ru в
Контрабандисты хотели вывезти из Энергодара старинные православные иконы. Российские силовики во время очередного рейда обнаружили ценности и передали в Мелитопольский краеведческий музей. Спасенные сокровища — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Тайник с крадеными иконами нашли в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре.

Старинная икона, которую пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
1 из 8

Тайник с крадеными иконами нашли в одной из церквей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Контрабандисты планировали переправить ценный груз на украинскую территорию, чтобы потом перепродать.

Старинная икона, которую пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
2 из 8

Контрабандисты планировали переправить ценный груз на украинскую территорию, чтобы потом перепродать.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Вывоз пресекли, иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.

Наместник монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн осматривает старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
3 из 8

Вывоз пресекли, иконы передали в Мелитопольский краеведческий музей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.

Старинная икона, которую пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
4 из 8

"Любой предмет, который поступает сюда, это кусочек нашей истории. Если произведение неизвестного автора — это все равно кусочек нашей истории, который благодаря российской армии остался здесь, на территории Запорожской области, не канули в лету", — говорит директор музея Евгений Горлочев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Предварительный анализ показывает, что иконы написаны в конце XIX — начала XX века, а некоторые даже в конце XVIII века.

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
5 из 8

Предварительный анализ показывает, что иконы написаны в конце XIX — начала XX века, а некоторые даже в конце XVIII века.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Судя по состоянию икон, последние тридцать лет их и не пытались реставрировать, говорят специалисты.

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музе
6 из 8

Судя по состоянию икон, последние тридцать лет их и не пытались реставрировать, говорят специалисты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Иконы восстановят и передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности.

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музе
7 из 8

Иконы восстановят и передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В будущем иконы могут пополнить экспозицию музея или достанутся одной из церквей.

Старинная икона, которую пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
8 из 8

В будущем иконы могут пополнить экспозицию музея или достанутся одной из церквей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
 
РелигияФотоМелитопольЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала